Máig lehet jelentkezni a központi írásbeli felvételire

Péntekig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgájára. Ez a nyolcadikos, továbbtanulni szándékozó általános iskolások mellett azokat is érint, akik nyolc, illetve hat osztályos középiskolában folytatnák tanulmányaikat – írja a Telex.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke az InfoRádiónak azt is mondta, hogy már online is lehet jelentkezni a központi írásbeli vizsgákra, ügyfélkapun keresztül kitölthető a jelentkezési lap. A januári 21-i vizsgán a tanulók az anyanyelv, a szövegértés, valamint matematikai ismeretükről számolnak be. Akik halaszthatatlan ok miatt nem tudnak részt venni a vizsgán, azoknak január 31-én délután két órakor lesz a vizsga.

Brassói Sándor kiemelte:

a központi felvételire való jelentkezés nem váltja ki a rendes felvételi eljárásba való jelentkezést.

A jelentkezés a felvételi eljárásba a nyolcadik évfolyamosoknak, és azoknak, akik hat- illetve nyolc évfolyamos gimnáziumban folytatnák tanulmányaikat, február 22-ig egy külön felvételi jelentkezési lapon kell jelentkezni, különben nem kerülnek be.

Az Oktatási Hivatal egy pályaorientációs mérőeszközzel is szeretné segíteni a pályaválasztást. A Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközt (POM) több kérdés és feladatsoron keresztül méri fel a diákok érdeklődését és képességét, hogy a hozzájuk legjobban illő szakmákat, foglalkozásokat ajánlja nekik.

Nyitókép: MTI Fotó: Rosta Tibor