A Mávinform szerint egy jól működő - tilos jelzést adó - fény- és félsorompós vasúti átjáróban ütközött az autó a Szobról a Nyugati pályaudvarra tartó személyvonattal. Az ütközés következtében a gépkocsi átsodródott a másik vágányra, ott pedig ütközött a Nyugati pályaudvarról Szobra tartó vonattal is.

Azt is írják, hogy "a vonatokon senki nem sérült meg".

Helyi gödi Facebook-csoportban úgy tudják, hogy a sofőr (koreai fiút említenek) kiszállt az autóból. Az nem világos, hogy a dupla ütközés után, vagy már az elsőnél elhagyta a járművet. Erről a közösségi médiában is találgatnak.

Az MTI mindenesetre úgy fogalmaz, hogy "személyi sérülés nem történt". Ezt támaszthatja alá a katasztrófavédelem jelentése: "A gépkocsiban egy ember utazott, ő ki tudott szállni".

A reggeli közlekedésben jelentős fennakadást okozott az esemény.

A vasúti menetjegyek, igazolványok és bérletek érvényesek a Budapest-Vác közötti Volánbusz járatokra is - olvasható a MÁV-közleményben. Frisstés! Dunakeszi és Göd között az egyik vágányon újraindult a vonatközlekedés. Ugyanakkor a vonatpótlók is közlekednek még. A vasúti menetjegyek, igazolványok és bérletek továbbra is érvényesek a Budapest-Vác közötti Volánbusz járatokra is. Dunakeszi és Göd között pótlóbusz szállítja el. A Budapest-Vác-Szob vonalon megnő az eljutási idő.

Nyitókép: Mávinform