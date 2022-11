Rusvai Miklós víruskutató: a koronavírus és az influenza egyszerre súlyos betegséget okoz

Tíz- tizenkét éve február végétől április végéig szokott jelentkezni általában nagy számú influenzás eset, de ez nem törvényszerű. Az orvosok jelentései, mintaküldésre alapján az influenza már most is megjelent, tehát a vírus aktív, noha a légzőszervi betegségekből beküldött minták messze túlnyomó többségében most még koronavírust mutatnak ki – mondta az InfoRádiónak Rusvai Miklós víruskutató.

Hetek óta lehet arról hallani, hogy a következő influenzaszezon durvább lehet, mint az előző néhány évben. A víruskutató szerint ennek valószínűsége több mint 50 százalék, mert hét éve volt az utolsó nagyobb influenza esetszám, ami a lakosságot megfertőzte. A tizenévesek és a fiatal huszonévesek közül

nagyon sokan még nem találkoztak az influenzavírussal sem vakcina, sem pedig fertőzés formájában.

Az elmúlt két évben a maszkviselés miatt az influenza nálunk nem jelentkezett, de a hét éves jó széria előbb-utóbb véget ér. Az influenzavírus és a koronavírus párhuzamosan jelentkeznek, amit sokan már "flurona" néven hívnak. Hangsúlyozta: arról szó sincs, hogy ha valaki az egyikkel fertőződik, az megvédené a másik ellen, a párhuzamos fertőzések ugyanis akár súlyosabb következményekkel is járhatnak.

Rusvai Miklós szerint a két vírus ellen ugyanaz a betegcsoport a legvédtelenebb: az idősebbek 70-80 év fölött, a légúti krónikus betegségekkel, asztmával, légúti allergiával küzdők, a túlsúlyosak, a magasvérnyomás-betegek, a cukorbetegek, a daganatterápiában részesülők. Ez a kiszolgáltatott réteg a lakosság 25 százalékát fedi le. Az influenza esetében a várandós kismamák is védtelenek, hiszen az influenzafertőzéssel járó magas láz káros hatással van a magzatra, ezért nekik is célszerű oltatniuk magukat.

A víruskutató szerint a jelenlegi rendelkezés lehetővé teszi a szimultán oltást – tehát az egyik oltás beadását a jobb, a másik oltás beadását pedig a bal karba. Szerinte azonban érdemes két hetes időközt tartani a két vírus elleni védőoltás között, hogy az vakcina esetleges mellékhatásait jobban lehessen kötni az egyes oltásokhoz. A másik ok, hogy az immunrendszerünk jobban reagál, ha időeltolódással kapja a két különböző immunizálást.

