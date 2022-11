Az LMP szakmai egyeztetést kezdeményez a szociális törvény módosításáról

Az LMP egyeztetésre hívja a szakmai szervezeteket a szociális törvény módosításáról - jelentette be Tetlák Örs, az LMP országos elnökségének tagja, Érd szociális ügyekért is felelős alpolgármestere szombati online is közvetített budapesti sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus azt mondta: a szociális területet is érintő salátatörvényben a kormány a szociális biztonság megteremtésében az egyént tette legfőképpen felelősnek, és az államnak csak legvégső soron, a család, az önkormányzatok és az egyházak után lenne bármilyen felelőssége.

Úgy fogalmazott: egyre mélyül a szociális válság Magyarországon, és az államnak feladata lenne a gondoskodás, hogy esélyt teremtsen minden állampolgárának a szociális szükségletek egyenlő kielégítésére.

Az LMP az állam elsődleges feladatai közt látja a szociális biztonság megteremtését, ezért követelik a törvénytervezet visszavonását, és azt, hogy szüntessék meg a törvényben előirányzott gondoskodási sorrendet, az állam pedig saját magát tegye meg elsődleges felelősként, legfőbb gondoskodóként.

Járjon minden állampolgárnak alapjogon a szociális biztonság - hangsúlyozta Tetlák Örs.

Jelezte: az LMP elküldi a törvénytervezetet véleményezésre a szociális szférában dolgozóknak, az őket képviselő szervezeteknek, továbbá a fenntartó önkormányzatoknak és egyházi szervezeteknek, illetve a szociális munkásokat és szociálpolitikusokat képző intézményeknek.