Klímaváltozástól a háborúig: több száz előadás lesz az idei Tudomány Ünnepén

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat november 3-án kezdődik, Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel a pozsonyi országgyűlésen birtokainak egy éves jövedelmét. Ezt a napot választottuk a Tudomány Ünnepe kezdetének, és erre épül aztán az egész novemberben zajló rendezvénysorozat – nyilatkozta az InfoRádiónak Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese.

A rendezvénysorozaton bárki részt szeméylesen is részt vehet, a programkínálat elérhető a tudományünnep oldalán. Egyes események regisztrációhoz kötöttek, de az előadásokat online is közvetítik, de felvételről is visszanézhetők az MTA YouTube csatornáján.

Erdei Anna elmondta: olyan témák lesznek, ami mindannyiunk életét befolyásolja,

a rendezvény egyik fő témája az Ukrajnában dúló háború.

Megjegyezte: a klímaváltozás, az energetika problémái, az alternatív élelmiszerekkel kapcsolatos kérdések, a látás javítása, illetve a honfoglaló magyarság története is téma lesz az érdekes előadásokon, tehát "nagyon széles skálán mozognak".

Ideén két újdonsággal is jelentkeznek: az egyik a Tudományünnep+ rendezvénysorozat, ennek előadásait este 6-kor kezdik. A népszerűsítő előadásokat érdekes formában, mindenki számára közérthető módon jelenítik meg. A főtitkárhelyettes szerint kiváló előadók lesznek: például Rácz András fog beszélni az ukrajnai háborúról, Roska Botond pedig a látás helyreállításáról fog beszélni a közönség előtt.

(Nyitóképen: Erdei Anna Széchenyi- és Prima Primissima díjas magyar immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkár-helyettese beszédet mond a Karikó Katalin tiszteletére a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencián az MTA székházában 2022. november 4-én.)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán