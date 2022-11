A köztévé székháza előtt sátrazik Hadházy Ákos

A köztelevízió székháza mellett vert sátrat Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

A politikus Facebook-oldaláról kiderül, hogy akciója egyhetes, és arra irányul, hogy tiltsák be a fizetett kormányzati hirdetéseket, "azaz a folyamatos Fidesz-kampányt".

Posztjában azt is bejelentette, hogy ezen kívül több törvényjavaslatot ennek teljesüléséig nem is nyújt be, mert szerinte nincs értelme, "amíg a propagandagépezet létezik".

Tisztában van vele, hogy akciója nem elegendő nyomásgyakorlás, de szerinte így legalább nagyobb felületet kap a kezdeményezése, mintha csak benyújtaná a törvényjavaslatot, aztán Facebook-posztban sajnálkozna.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt