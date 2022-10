A kkv-kra is kiterjeszti a kamatstopot és gyármentő programot indít a kormány - a nap hírei

A kis- és közepes vállalkozásokra is kiterjeszti a kamatstopot, meghosszabbítja a Széchenyi-kártya hitelprogramját és gyármentő programot indít a kormány. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a kormányinfón elmondta: a kkv kamatstop a változó kamatozású hiteleket érinti és november 15-től vezetik be. A kkv-kamatstop is jövő év július 1-ig lesz érvényben, akárcsak a lakossági. A Széchenyi kártya-programot jövő év első feléig hosszabbítja meg a kormány, kamata azonban januártól 3,5 százalékról 5 százalékra emelkedik. A hitelezés ösztönzése érdekében tervezik a bankadó módosítását is.

A november másodikától induló gyármentő programról már a kormányinfó előtt beszámolt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: 150 milliárd forint összértékű támogatást nyújtanak a nagyvállalatok energiahatékonyságát növelő beruházásokhoz, Budapesten 30 százalékos, vidéken 45 százalékos támogatásintenzitással.

Egy hónapon belül dönt a kormány a családtámogatások sorsáról, köztük az otthonfelújítási programról is – közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón hangsúlyozta, hogy a családtámogatásokon nem akarnak spórolni, de azt megvizsgálják, hogy az egyes elemek milyen gazdasági hatással járnak, és milyen mértékben járultak hozzá a gyerekvállaláshoz.

Az Országgyűlés még az őszi ülésszakban dönt a finn és a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásáról – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta: ez azért nem történt meg eddig, mert először az uniós pénzekről szóló megállapodáshoz szükséges jogszabályokat kellett elfogadnia a parlamentnek.

1956 üzenete szól a fiatalokról, a szabadságról és a nemzet szabadságáról, amelyet kivívni és védeni kell - mondta Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke az 1956-os Műegyetemi emlékműnél tartott koszorúzáson. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt hangsúlyozta: a 20. század első felének sorscsapásai ellenére a magyarság soha nem mondott le a szabadságról. A résztvevők hagyományos fáklyás emlékmenete a Bem téren ért véget.

Közleményben összegezte a követeléseit a Pedagógusok Szakszervezete. Az érdekképviselet a hajdúszoboszlói kongresszusán elfogadott dokumentuma egyebek mellett követeli, hogy a kormány és a parlament állítsa vissza az oktatásban dolgozók sztrájkjogát. Ismételten követelik, hogy a kormány azonnal emelje a pedagógusok bérét. Szerintük önálló oktatási minisztériumra is szükség van. Követeléseik között szerepel, hogy a miniszterelnök nevezzen ki az oktatás minden területéhez értő kormánybiztost.

A jövő keddi, 14 és 16 óra közötti kétórás figyelmeztető sztrájk idejére is biztosítja a jogszabályoknak megfelelő elégséges szolgáltatást a Volánbusz Zrt. - közölte a társaság. A Volánbusz Zrt.-nél működő szakszervezetek egyike, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet hirdette meg a 120 perces munkabeszüntetést, miután a kollektív munkaügyi vitában folytatott egyeztetések nem vezettek eredményre. A közleményben hangsúlyozták: az esetleges menetrendi változásokról két nappal a sztrájk előtt, vagyis vasárnap tájékoztatják az utazókat, de a meghirdetett menetrendhez képest több járat is közlekedhet, ha az érintett buszvezető felveszi a munkát.

Komjáthi Imrét és Kunhalmi Ágnest választotta az MSZP társelnökeivé a párt tisztújító kongresszusa Budapesten. A társelnöki posztokért két jelölt indult, Kunhalmi Ágnes a szavazatok 90, Komjáthi Imre a szavazatok 89 százalékát kapta meg. Megbízatásuk két évre szól. Kunhalmi Ágnes az MSZP számára is fordulatot sürgetett, Komjáthi Imre pedig úgy fogalmazott: pártja jelenti az igazi baloldalt.

Letette a hivatali esküt Giorgia Meloni új olasz miniszterelnök és kormánya Sergio Mattarella államfő előtt. Az új kormány a jövő héten kér bizalmat a parlamentben. Georgia Meloni pártja, az Olasz Testvérek a szeptember 25-i parlamenti választásokon aratott győzelmet. Jobboldali szövetségeseivel, Matteo Salvini Liga pártjával és a Silvio Berlusconi volt miniszterelnök vezette Hajrá Olaszországgal abszolút többsége van a törvényhozásban. Giorgia Meloni az ország első női miniszterelnöke. Kormányfői kinevezését Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is üdvözölte.

Megszerezte a jelöltséghez szükséges frakciótámogatást Rishi Sunak, volt brit pénzügyminiszter a brit Konzervatív Párt vezetőválasztási versenyében. A párt új vezetője lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke. Rishi Sunak mellett Boris Johnson volt miniszterelnöknek és Penny Mordaunt egykori védelmi miniszternek lehet reális esélye az eddigi pártvezető, Liz Truss miniszterelnök lemondásával a vezetőválasztási versengés megnyerésére. A jelöltek jelentkezését hétfőig várják a toryk.

Ismét felszólította a polgári lakosokat az orosz hatóság, haladéktalanul hagyják el a dél-ukrajnai Herszon városát. A Moszkva által kinevezett megyei közigazgatási hivatal Telegram csatornáján a tömeges ukrán tüzérségi támadások megnövekedett veszélyével indokolta a felszólítást. A lakosok kimenekítése a város melletti Dnyeper folyó bal partjára szerda óta tart. Herszon megye az egyike annak a négy ukrajnai régiónak, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök az Oroszországi Föderációhoz tartozó területnek nyilvánított.