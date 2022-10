Divat lett a fafűtés, de nem mindegy, hogyan csináljuk

A rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt sokan döntöttek úgy, hogy gáz helyett fával fűtenek. Az energiaválság miatt a kormány is hatósági áras tűzifaprogramot indított. Bár a fa szén-dioxid-semleges energiaforrás – hiszen elégetésekor annyi szén-dioxid kerül a légkörbe, amit a fa élete során megkötött –, a fafűtés fellendülése mégsem fenntartható – mondta az InfoRádióban Harmat Ádám, a WWF Magyarország Éghajlatváltozás és Energia Programjának projektvezetője.

A szakértő szerint a fának körülbelül fele szén, így a szén-dioxid-intenzitása elég magas, a többlet pedig égetéskor hirtelen kerül a légkörbe. Emiatt csak nagyon hosszú távon tud újra a kivágott erdő helyére ültetett új erdőben újra megkötődni. Megjegyezte: pont olyan időpontban vagyunk, amikor mindent meg kell tenni, hogy a szén-dioxid-kibocsátást mérsékelni tudjuk.

A fával fűtés emellett a szállópor-kibocsátást is megemeli. Minél nedvesebb a fa, annál több por kerül a levegőbe, ez pedig a légzőszervekben, valamint azon keresztül az érrendszerbe jutva komoly egészségügyi károsodást okozhat – hangsúlyozta Harmat Ádám.

Magyarországon a korábbi években becslések szerint

13 ezer ember idő előtti halálát okozta a magas szállópor-szennyezettség,

a szennyezés döntő része a háztartási szilárd tüzeléssel kerül a légkörbe. A szakértő szerint azonban akkor is lehetünk fenntarthatók, ha csak fával tudunk fűteni. Fontos például, hogy miként gyújtunk be: sokan rosszul tudják, de nem alulról kell begyújtani, hanem fordítva. Ugyanis ha alulra rakjuk a nagyobb fahasábokat, és felülre a gyújtóst, akkor az égéshez is megfelelő mennyiségű oxigén jut, a tűz tudja magát szabályozni, és nem ég le annyira hirtelen.

Harmat Ádám megjegyezte: idén télen a széntüzelés is fellendül, ami nemcsak a szálló por, de a kén-dioxid-kibocsátást is megemeli, ez pedig a környezet elsavasodásához járul hozzá.

