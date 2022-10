Éles a helyzet, Miskolc állami segítségre szorul

A sokszorosára drágult áram-, gáz- és távhőköltségek miatt Miskolcnak 4,5-5 milliárd forinttal emelkednek meg a terhei az év végéig – mondta a Szabad Európának Veres Pál polgármester.

A drágulás csak elenyésző százalékát tudják olyan drasztikus lépésekkel megspórolni, mint például óvodák összevonása, múzeumok, fürdők, könyvtárak bezárása, de még így is marad 2,5-3 milliárd forintos lyuk a költségvetésben – tette hozzá. Mint mondta, szerdáig kell adatot szolgáltatniuk a kormányzat felé az önkormányzatokat terhelő többletköltségekről, a takarékossági intézkedésekről.

„​Ez ténylegesen azt jelentheti, hogy be kell zárni óvodát, bölcsődét. Ezt nem akarjuk, a végsőkig kitartunk, de ha a városok nem kapnak külső támogatást,

már november-december környékén beállhat egy olyan állapot, hogy az alapszolgáltatásokat sem tudjuk ellátni a megfelelő szinten”

– fogalmazott.

Már az utolsó simításokat végzik a beadandó anyagon, az az ígéret, hogy az általuk beküldött adatokat értékelik, az alapján számolnak, és utána, szerinte a jövő hét első felében lesz személyes találkozó.

A hétvégén volt egyeztetés Karácsony Gergely nyílt levelével kapcsolatban – mondta Veres Pál, hozzátéve, azért nincs az aláírók között, mert úgy gondolja, most a kormányzattal folytatott tárgyalásokra kell a hangsúlyt fektetni.

Miskolcnak idén járt le egy 16 évvel ezelőtti svájcifrank-alapú kötvénye, most nyáron több mint kilencmilliárd forintot kellett kifizetniük, ami szinte teljesen felemésztette a város tartalékait – mondta a polgármester.

Áramszerződésük év végéig szól. A jövő évre szóló közbeszerzést hamarosan kiírják, 200-250 forint/kWh árral számolnak, vagyis a válság előtti árhoz képest tízszeres áramköltség lehet jövőre.

A gáznál és a távhőnél október elsején fordul az energiaév. A gáz ára a miskolci önkormányzatnak 150-160 forint volt köbméterenként, csatlakoztak a központosított közbeszerzéshez, itt 1030 forintos árat kaptak. Egyéves szerződést kötöttek, azzal, hogy a tarifa egy hónap késéssel követi a gáz tőzsdei árát.

A távhő ára 3300 forint/GJ volt szeptember végéig, október elsejétől majdnem 31 ezerre drágult – ismertette a polgármester. Ez még mindig alacsonyabb a környező településekhez képest, mert Miskolcon hatvan százalékban geotermikus energiát használnak a távhőhöz. Ez még így is kilencszeres áremelkedést jelent október elseje óta.

Így összességében év végéig 4,5-5 milliárddal, jövő októberig pedig becsléseik szerint nagyjából 15 milliárddal drágul a rezsi Miskolcon, miközben a város teljes éves működési költségvetése negyvenmilliárd forint.

Bezárások és egyeztetések

A bezárásokkal, összevonásokkal együtt is kénytelen pénzt megtakarítani az önkormányzat. Tanuszoda, sportcsarnok, fiókkönyvtárak, kiállítóterek, művelődési házak zárnak be, és több óvodát is össze kell vonni.

A hétszeres gázár is rosszul érinti a várost tömegközlekedés szempontjából: buszaik többségét CNG-gázosra cserélték, a 130-ból 75 ilyen, így ezek üzemeltetése is sokszorosára drágult. Kénytelenek voltak forgalomból kivont dízelbuszokat visszaállítani, hogy spórolni tudjanak – mondta a polgármester.

A sok látogatót vonzó barlangfürdőt is bezárnák a tervek szerint. A polgármester jövő hét hétfőre összehívott egy egyeztetést, ahová az idegenforgalom és vendéglátás meghatározó vállalkozóit hívják meg, hátha összefogással találnak valamilyen megoldást a barlangfürdőre.

Nyitókép: Vajda János