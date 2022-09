Erdőlátogatási tilalmat vezettek be sok helyen a szarvasbőgés miatt

A Bakony több részén tilos kimenni az erdőbe október 15-ig délután 4 és reggel 9 óra között. A korlátozást azért rendelték el, mert egyre többen szerveznek éjszakai túrát a gímszarvasok bőgésének meghallgatására, ami elriasztja az állatokat és meghiúsítja a párzásukat. A Bakonyban katonai éleslövészetek miatt is vannak lezárások. Ezekről is az erdészet vagy a Bakony Harckiképző Központ honlapján lehet tájékozódni.

A Mecsekben is korlátozások vannak érvényben a szarvasok nászának nyugalma érdekében. A sasréti, a szentegáti, a kisvaszari, a kárászi és a mészkemencei vadászterületen csak reggel 9 és délután 4 óra között szabad túrázni.

A Gemenc Zrt. szeptember végéig délután 3 és másnap reggel 9 óra között rendelt el erdőlátogatási tilalmat.

A Vérteserdő Zrt. is különböző területeken más-más időszakokban zárja le az erdőt. Ezekről a társaság honlapján találni információkat.

A budapestiek körében népszerű Pilisi Parkerdő üzemeltetője más megoldást választott. Lezárások ugyan náluk is vannak, de csak a különböző felújítások miatt. A szarvasbőgés okán nem rendeltek el korlátozást, csak arra kérik a természetjárókat, hogy október közepéig, napnyugtától hajnalig, egyedül inkább ne menjenek ki az erdőbe. Mészáros Péter, a Parkerdő szóvivője reményét fejezte ki, hogy a kirándulók betartják a szabályokat. Mint mondta, a szarvasbikák megfigyelése és szelektálása miatt is arra kérik az érdeklődőket, hogy most csak szakvezetéssel kiránduljon az erdőben.

Mészáros Péter azt is elmondta, hogy a szarvasbőgés azért is különleges élmény, mert más hangot hallatnak a nőstényeknek imponálni akaró bikák és mást azok, amelyek más fajtársaiktól védik a háremüket. A bőgés az állatok fizikai állapotáról, méretéről, sőt még a hőmérsékletéről is árulkodik. Így alakul ki ez a jellegzetes hangzású, többszólamú, változatos hangerejű szarvasbőgés, ami alkonyattól erősödik és leginkább az esti és a hajnali szürkületben hallható – tette hozzá az erdészeti szakember.

Az erdőlátogatási tilalmakról mindenhol az adott erdészet honlapján érdemes tájékozódni elindulás előtt.

