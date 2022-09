Bezárástömeg a száguldó energiaárak miatt - a sor végtelen

„Spóroljanak” – javasolta az önkormányzatoknak a szombati Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. „Mindenki próbáljon meg a lehető legtöbbet spórolni, ahogy az állam is ezt megteszi az állami intézményeknél” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Budapest XII. kerületében bölcsődét, óvodát és egészségügyi intézményt nem zárnak be. Havi 13 ezer forintos rezsitámogatást adnak a rászorulóknak, átvállalják a családoktól az étkezési díjak emelését, az önkormányzati lakások bérleti díja pedig az év végéig nem lesz magasabb. A MOM Kulturális Központ, a Barabás Villa, a Hegyvidék Galéria, a helytörténeti gyűjtemény, a Jókai Klub, a városmajori uszoda, a MOM Sportközpont és a Városmajor utca 71. szám alatti sportpálya viszont bezár télire. Pokorni Zoltán polgármester elmondása szerint az önkormányzat annyit fog költeni egy hónapban a következő évben energiára, rezsire, mint amennyit korábban egy év alatt költöttek el.

A fővárosban novemberben be kell zárni az Erkel Színházat, erről tájékoztatott Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. „Olyan árakat kaptunk, amelyek kifizethetetlenek, ezért az Erkelt be is fogjuk zárni november 6-ával, és majd a fűtési idény végén nyitjuk ki” – fogalmazott az InfoRádióban.

A rákospalotai Meixner Általános Iskola adománygyűjtésbe kezdett, mert az éves energiaköltsége 7 millió forintról 50 millióra ugrik fel.

Budapest II. kerületében a hosszú távú szerződéseknek köszönhetően nem kell ilyen intézkedéseket bevezetni. Csepelen viszont bezár a strandfürdő, Dunabogdányban pedig a tanuszoda. Szombathelyen becsukják az Agora Savaria Filmszínházat, a Smidt Múzeumot és a Schrammel gyűjteményt – közölte Nemény András polgármester. Elmondása szerint több mint 3,2 milliárd forintot kell megspórolniuk, miután „eszetlenül elmentek az energiaárak”.

Székesfehérvár is hasonló intézkedésekre kényszerül – jelezte Cser-Palkovics András polgármester. Rámutatott: a városi uszoda villamos energia költsége 39 millió forint volt 2021-ben, most azonban már több mint 200 millió forint, a jelenlegi árak mellett pedig több mint 330 millió lesz jövőre.

Győrben bezárnak a művelődési házak, a fiókkönyvtárak és nem nyit ki a sportközpont, valamint az uszoda. A Tolna megyei Tamásiban nem lesz adventi vásár és nem kapcsolják fel a karácsonyi díszkivilágítást. A Csongrád Csanád Megyei Nagymágocson bezárják az uradalmi épületet és a művelődési házat. Székkutason a falumúzeumot, a művelődési házat a Pinceklubot és a sportcentrumot. Hódmezővásárhelyen pedig az Emlékpont múzeumot.

Szatymazon leállítják a tanyai gyerekek iskolabuszát. Kalocsán a négy-hat éves kisgyerekek ezentúl egy egész péksütemény helyett csak egy felett kapnak a menzán. Sopronban a Hotel Lövér, Esztergomban a Rózsakert Étterem, Budapesten a Pipipont szendvicsbár, Siófokon a Kálmán Imre Emlékház húzza le a rolót. Balassagyarmaton a város focicsapata visszalép az NB III-as bajnokságtól.

Nyitókép: MarekUsz/Getty Images