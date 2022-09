Gyorsan reagáltak a kormánypártok Dobrev Klára árnyékkormányának megalakulására

Gyurcsány Ferenc akar visszatérni a hatalomba – kommentálta a Fidesz azt, hogy Dobrev Klára (DK) hétfőn bemutatta árnyékkormánya tagjait.

"Mi rég megmondtuk és most már nem is leplezik:

Gyurcsány Ferenc a vezér a baloldalon és Gyurcsány akar visszatérni a hatalomba, méghozzá a saját embereivel"

– írta a nagyobbik kormánypárt közleményében.

A Fidesz értékelése szerint az egész baloldali választási kampány egy színjáték volt, akkor is végig Gyurcsány irányított és Gyurcsány akart visszatérni a hatalomba.

A közleményben hangsúlyozták: Gyurcsányék már megmutatták, hogy kormányoznak, tönkretették az országot, a magyar gazdaságot, a csőd szélére és tömeges munkanélküliségbe juttatták Magyarországot, elszegényítették, sorozatos megszorításokkal, adó- és rezsiemelésekkel sújtották a magyar családokat.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint az árnyékkormány tagjainak bejelentése egy "fontoskodó színjáték", amellyel a Demokratikus Koalíció (DK) újabb "csodafegyvert" kínál az ellenzéki politikából kiábrándult szavazóknak.

A kisebbik kormánypárt így értékelte Dobrev Klára (DK) bejelentését, rámutatva: az árnyékminiszteri névsorban ismét a régi szocialista és liberális kötődésű politikusok sejlenek fel, akik a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején aktívan részt vettek a magyar családok devizahitelekbe hajszolásában.

Gyurcsány Ferenc, aki egyszer már tönkretette az országot, most felesége háta mögé bújva próbál figyelmet szerezni magának és pártjának - írták.

A KDNP szerint

el akarják venni a fókuszt arról, hogy a legutóbbi időközi választásokon sorra buknak el a baloldal jelöltjei,

és a Fidesz-KDNP ott is bizalmat kap, ahol korábban ellenzéki többség volt.

Jobb lenne – folytatták –, ha az ehhez hasonló pótcselekvések helyett a DK azon igyekezne, hogy az Európai Unióban, illetve idehaza segítse a magyarok érdekeit érvényre juttatni, és végre egyszer igazán belátná, hogy olyan, kihívásokkal teli időszakban, mint amit most él meg Európa, inkább az összefogás útját kell járnia. Egyúttal felszólították a DK-t, hogy vegyen példát más uniós államokról, ahol a nemzeti érdek minden pártpolitikai szempontot képes felülírni az ellenzék soraiban is. "Ahelyett, hogy Gyurcsány pártjának képviselői Brüsszelben is csak az ország érdekeivel ellentétes aknamunkát végeznek, Magyarország és a magyar emberek jólétével, a béke megteremtésével foglalkozzanak és ne a politikai haszonszerzésre koncentráljanak!" – áll a kisebbik kormánypárt közleményében.

