A határ védelmét kéri a polgárőröktől a kormány – a nap hírei

Több mint ötven tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban. A határvédelmi szolgálat folytatására kéri a polgárőröket a kormány. Megérkezett a néhai brit uralkodó, II. Erzsébet királynő koporsóját szállító és kísérő járműkonvoj Edinburghba, Skócia fővárosába.

Több mint ötven tűzoltó próbálja megfékezni a lángokat a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központban, ahol dél körül ütött ki tűz - közölte a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A hulladék több száz négyzetméteren ég Tömörkény határában, a Gátér felé vezető út közelében. A lángok a központ épületeit is veszélyeztetik, de személyi sérülés nem történt. A helyszínre nyolc településről riasztották a hivatásos tűzoltókat. A kiemelt, 5-ös fokozatú tűz oltásban 14 egység, 51 tűzoltó vesz részt, tevékenységüket munkagépekkel is segítik.

A határvédelmi szolgálat folytatására kéri a polgárőröket a kormány, ehhez továbbra is biztosítják számukra a költségtérítést. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebookon arról beszélt: februárban a kormány azt kérte a polgárőröktől, hogy még nagyobb jelenléttel vegyenek részt a déli határ védelmében. Összegzése szerint több mint 11 ezer polgárőr vett részt a határ védelmében az elmúlt öt hónapban. A kormány most arra kéri a polgárőröket, hogy folytassák a határvédelmi szolgálatot az év végéig, ehhez pedig továbbra is biztosítják számukra a költségtérítést. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke elmondta: a fokozott határvédelmi szolgálat a kormány felkérésére szeptember 12-től folytatódik.

Az Oroszország elleni uniós szankciók ártanak Európának - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba a Kossuth rádióban úgy fogalmazott: az uniós szankciók nem a háborút kirobbantó országra, hanem Európára, az európai gazdaságra raknak egyre nehezebben viselhető terheket. Az államtitkár szólt arról is, hogy több tagország is elutasító álláspontot képvisel a uniós energiaszankció bővítésével kapcsolatban. Rövid távon ugyanis súlyos ellátási zavarokhoz vezetne, ha Oroszország válaszlépésként leállítaná a gázszállítást. Hozzátette: Magyarország függősége az orosz gázszállítástól 85 százalékos.

Petíciót indít az LMP a napelemek után fizetendő termékdíj eltörlésére - jelentette be Érd alpolgármestere, a párt országos elnökségének tagja. A petíciót az LMP internetes felületein fogják közzétenni. Tetlák Örs az LMP közösségi oldalán közzétett felvétel szerint nehezményezte, hogy egy napelempanel után 2000-2500 forintot, tehát egy napelemes rendszer után több tízezer forintot kell termékdíjként kifizetni. Szerinte ez azért sem indokolt, mert a környezetvédelmi termékdíjat a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek miatt vezették be, de ezekkel ellentétben a napelem szinte teljes mértékben újrahasznosítható, ráadásul az egyik legjobb technológia a fosszilis és atomenergia kiváltására.

A Párbeszéd azt követeli, hogy ne legyen több kiemelt beruházás, és törvénymódosító javaslattal kezdeményezni fogja a kiemelt beruházásokról szóló törvény eltörlését. A párt társelnöke ezeket a beruházásokat rendkívül károsnak nevezte, mert szerinte nem kímélik a környezetet, nem veszik figyelembe az önkormányzatok építési szabályait, gyakran a műemlékvédelmi szempontokat sem.

Megérkezett a néhai brit uralkodó, II. Erzsébet királynő koporsóját szállító és kísérő járműkonvoj Edinburghba, Skócia fővárosába. A menet a királyi család nyári rezidenciájáról, a skóciai Balmoral kastélyából indult. Ezzel több mint egyhetes búcsúszertartás-sorozat vette kezdetét, amelynek zárásaként szeptember 19-én, a London nyugati határában fekvő Windsorban helyezik végső nyugalomra a volt uralkodót. A koporsót hétfőn átviszik a skót főváros székesegyházába, ahol 24 órára felravatalozzák, majd kedden szállítják repülőgéppel Londonba. A néhai királynőt 96 évesen, csütörtökön érte a halál Balmoralban. Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly a brit uralkodó, aki III. Károly néven lépett trónra.

A felszabadító ukrán csapatok már ötven kilométerre vannak az ukrán-orosz államhatártól – jelentette be Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka. Az ukrán csapatok előre nyomulása következtében szeptember eleje óta több mint háromezer négyzetkilométer került vissza Ukrajna ellenőrzése alá, Harkiv irányában pedig nemcsak dél és kelet, hanem észak felé is elkezdtek haladni. A washingtoni hadtudományi intézet elemzői legfrissebb jelentésükben azt írták, hogy az ukrán erők helyenként mintegy 70 kilométeres mélységig is áttörték az orosz vonalakat.

Lekapcsolták az energiahálózatról a zaporizzsjai atomerőművet – jelentette be a létesítményt üzemeltető ukrán Enerhoatom. A döntést a vállalat biztonsági okokkal indokolta. A tájékoztatás szerint sikerült helyreállítani az erőműben az áramellátást, így biztonságosan le tudták állítani a hatodik, egyben utolsó működő reaktort. Az erőmű környékén az utóbbi hetekben nemzetközi figyelmeztetés ellenére sem csillapodtak a harcok az ukrán és az orosz erők között, a felek egymást vádolták a létesítmény közelében történt támadásokkal.