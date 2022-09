Csaknem négyszázan kezdik meg önkéntes katonai szolgálatukat

Csaknem négyszázan kezdik meg kiképzésüket az önkéntes katonai szolgálat (ÖKSZ) keretén belül. A legalább fél éves képzésen résztvevők 16-32 pontot, a további fél évre szerződők pedig akár 64 felsőoktatási felvételi többletpontot is kaphatnak – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Azt írták: idén már második alkalommal indul el a kiképzés az önkéntes katonai szolgálat (ÖKSZ) keretén belül, hétfőn a tervek szerint négyszázan vonulnak be a területvédelmi zászlóaljakhoz, hogy megkezdjék felkészítésük első ciklusát.

Felidézték: a kormányzati céllal összhangban a HM és a Magyar Honvédség megteremtette a honvédelem ügye iránt érdeklődők számára egy olyan katonai szolgálat lehetőségét, amely hat hónapból áll és amely - a tartalékos döntése alapján - egyszer hat hónappal meghosszabbítható. A honvédelmi tárca egyik célja volt, hogy olyan fiatalokat szólítson meg, akik kénytelenek szüneteltetni tanulmányaikat és erre az időre nem csupán stabil kereseti lehetőséget szeretnének, de olyan, a mindennapi életben is hasznosítható tudás és ismeretek megszerzését is fontosnak tartják, amellyel a későbbi elhelyezkedésük is könnyebb lehet.

Az önkéntes katonai szolgálat az első nyolc hétben alapkiképzésen, majd géppuskával és pisztollyal végrehajtott általános lövész alapképzésen vesz részt az önkéntes katona.

A különféle foglalkozások során műszaki, híradó, általános harcászati, egészségügyi, vegyivédelmi és területvédelmi ismereteket sajátíthat el.

Ezt követően választhat, hogy marad az eddigi képzést végző területvédelmi köteléknél és lövész kiképzésen vesz részt, vagy szakfelkészítést kap egy úgynevezett műveleti besorolású alakulatnál az ország más pontján. Ehhez magasabb színtű alkalmassági vizsgálat szükséges, amely teljesítése után búvár, ejtőernyős, logisztikai, vagy esetleg speciális lövész képzéseket kap és megismerkedhet a Magyar Honvédségnél rendszeresített gépjárművek, harcjárművek, illetve munkagépek kezelésével is.

Az első kiképzési ciklus végén a résztvevő katona az egységes követelmények alapján a fegyveres harc alapfeladataira kiképzett, a katonai szolgálat normáit ismerő és követő, a katonai szolgálattal járó fizikai terhelések elviselésére képes katona lesz, aki alapvető katonai ismeretekkel és képességekkel rendelkezik a második ciklusban tervezett további szakalapozó és szakkiképzések megkezdéséhez. Már ez az első ciklus átfogó honvédelmi ismereteket nyújtó képzést, valamint stabil kereseti lehetőséget, megélhetési alternatívát is kínál - írta a tárca.

Hozzátették: az önkéntes katonai szolgálat második ciklusának végén életvezetési tanácsokkal, stressz-és konfliktuskezelési, problémamegoldási- és kommunikációs stratégiákkal segítik a jelentkezők polgári életben történő elhelyezkedést, amely a katona leszerelését követően megkönnyíti a civil életben történő tájékozódást is. A fizikai és szellemi kihívást támasztó kiképzésen nagy hangsúlyt kap a csapatmunka, a fegyelem és a szabályok betartása.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a szolgálat az önkéntességen alapul, ezért bármikor megszüntethető,

de a jelentkező az önkéntes katonai szolgálat ideje alatt dönthet úgy is, hogy szerződéses katona lesz vagy katonai elhivatottságát tanulmányai folytatása közben, illetve egyéb munkaviszonyban, tartalékosként folytatja.

A Magyar Honvédség szinte valamennyi civil szakma képviselőjét tudja foglalkoztatni, amennyiben az érdeklődő a katonai hivatásra nem csak átmeneti lehetőségként gondol. További lehetőségek nyílik meg előtte a misszióban való szolgálatteljesítés, akár tartalékos katonaként is - írták.

A tárca közlése szerint a szolgálatra jelentkezők elsajátíthatják az ország védelméhez szükséges katonai ismereteket, miközben havi illetmény mellett élelmezési és egészségügyi ellátás, utazási költségtérítés illeti meg őket, szükség esetén szociális támogatásban részesülhetnek és igénybe vehetik a katonáknak járó vásárlási kedvezményeket.

A legalább féléves képzésen résztvevők 16-32 pontot, a további fél - összesen egy - évre szerződők pedig akár 64 felsőoktatási felvételi többletpontot is kaphatnak a képzést követően.

Az Önkéntes Katonai Szolgálat első évében, tavaly bevonultak közül a program elvégzését követően 418-an választották hivatásul a katonai szolgálatot.

Nyitóképünkön katona a Magyar Honvédség (MH) harc- és reagálóképességének növelése kapcsán elrendelt különleges műveleti gyakorlat előtt az MH Bakony Harckiképző Központ "romváros" területén Újdörögdön 2022. szeptember 1-jén

Nyitókép: Vasvári Tamás