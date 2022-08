Buszsáv így még nemigen épült idehaza – képek

Vitézy Dávid téjékoztatása szerint a Budapest–Kunszentmiklós–Kelebia vasúti beruházás miatti buszpótlás első hónapjainak tapasztalatai alapján döntöttek arról, hogy az érintett szakaszon be kell avatkozni, mivel a pótlóbuszok menetideje 30-60 perccel volt több, mint a vonatoké.

Az új buszsávval a központi régió országos kezelésű főútjainak első buszsávja jön létre, és az egész országban az első olyan, ahol

országos közúton vezetnek buszsávot a korábbi forgalmi irányt megfordítva.

Az államtitkár Facebook-bejegyzésében emlékeztet, hogy a buszsáv kiépítése előtt a főútnak ezen a részén 2x2 sáv volt. A buszsáv az egyik korábbi déli, tehát a fővárostól nézve kifelé vezető sávot foglalja el, így a legfontosabb, északi irányban nem csökken a közúti forgalom többi szereplője (magánautók, teherjárművek) számára rendelkezésre álló kapacitás.

A Budapest–Kunszentmiklós–Kelebia vasútvonal újjáépítése és fejlesztése idején – még két-három évig – nem járnak a személyszállító vonatok, így az elővárosi forgalom pótlása is a sűrűbben járó Volánbusz-járatokra hárul. A buszsáv kialakítása egyelőre erre az időszakra szól mostantól, azaz az iskolai oktatás elindulásától – tette hozzá.

Érdekességként megjegyezte, hogy az 51-es eredeti kialakításában a 2x2 sáv irányonkénti szét volt választva, így a buszsáv különleges – országos főúton nálunk újdonságnak számító – módon épült:

a szembemenő útpályán kapott helyet.

A buszok Budapest felé a Némedi útra, majd onnan a Jedlik Ányos útra fordulva folytatják útjukat, ez utóbbin is lesz egy rövid buszsáv a Csonka János és Gábor Áron utcák között, így a buszok itt is "ki tudják kerülni a dugót", majd a Gábor Áron utcán jutnak vissza az 51-es főútra, az ottani körforgalomba. Fontos látni, hogy az igazi szűk keresztmetszet ez a körforgalom, ezért a buszsávok miatt nem éri hátrány a többi közlekedőt sem, a buszsávok előtti helyzetben a Jedlik Ányos úton szökőutat keresők valójában ugyanabba a szűk keresztmetszetbe érkeztek, csak annyi a változás, hogy az autóbuszok most részben ki tudják kerülni a dugót, meg tudják előzni a kocsisort – magyarázza Vitézy Dávid.

Szerinte tehát: a busszal utazók járnak jól, de összességében senki nem jár rosszul.

Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook