Ez az ötlet forradalmasíthatná a nyugdíjemelés rendszerét

A magas infláció miatt lesz újabb nyugdíjkorrekció novemberben, másrészt pedig a GDP-adat 3,5 százalékot meghaladó mértéke miatt lesz nyugdíjprémium is a hónapban. Így kettős pluszjuttatás jön a novemberi nyugdíj mellé – nyilatkozta az InfoRádiónak Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapítója.

Ennek a mértéke még nem ismert, de valószínűleg a nyugdíjprémium esetében nagyjából hat százalékos GDP-növekedést prognosztizálnak a szakértők. Ekkora gazdasági növekedés esetén

ötvenezer forint lehet a nyugdíjprémium maximális összege.

A kormány eldöntheti, hogy ezt odaadja mindenkinek, vagy csak a jogosultság arányában fizeti ki, ugyanis csak nyolcvanezer forintnál magasabb összegű ellátásban részesülőknek járna a maximális összeg, az annál kisebb ellátásban részesülők pedig arányosan kisebbet kapnának. A szakértő megjegyezte: tavaly a kormány a nyugdíjprémium maximum értékét adta a jogosultaknak.

A nyugdíjemelés attól függ, hogy a szeptember 8-10. körül várható január-augusztusi KSH tényadatok alapján milyen éves inflációra lehet következtetni. Ehhez a mértékhez kell igazítani az eddig összesen 8,9 százalékkal emelt nyugdíjakat.

A nyugdíjasok helyzete így talán kedvezőnek tűnik, azonban az élelmiszerárak emelkedése drasztikus volt az elmúlt hónapokban. Az eddigi 8,9 százalékkal emelt nyugdíjak nagyon gyorsan lemaradtak a vásárlóerőben, és az idősek már a 27 százalékot meghaladó élelmiszer-inflációval szembesülnek.

KAPCSOLÓDÓ Rezsi: négy javaslatot fogalmaztak meg a nyugdíjasok érdekében A Nyugdíjas Parlament elnöke, Karácsony Mihály szerint sokan kerülnek kilátástalan helyzetbe....

A szakértő szerint azonban "csak most jön a igazi feketeleves", amikor szeptembertől az infláció további három vagy akár öt százalékkal is nőhet, tehát a nyugdíjas-infláció akár felmehet már 18-20 százalékra a rezsiszámlák hatása és az üzemanyag-ársapkák korlátozása miatt. Emellett az aszály hatása is meg fog jelenni az árakban.

Mindez direktben éri a nyugdíjasokat, akik nincsenek felkészülve erre, hiszen hiába emelik meg novemberben hat százalékkal a nyugdíjukat, ez csak az általános, 15 százalékra várható inflációra készíti fel őket. "Ha ennél magasabb lesz az infláció, akkor teljesen védtelenül várják az utolsó négy hónapot az évben" – jegyezte meg Farkas András.

Megoldási javaslat pedig

Ma már más helyzet, mint egy-két évvel ezelőtt, ugyanis a nyugdíjemelés ma ismert módszere "a boldog békeidőben" alakult ki, amikor csupán 2-3 százalék infláció volt egy évben. Most azonban már a húsz százalékot is elérhetjük, ezért a szakértő szerint "veszélyhelyzetben alkalmazandó rendkívüli emelések sorozatát kellene beépíteni".

Farkas András azt javasolta: a mostani helyzetben havonta kellene körülbelül két százalékkal emelni a nyugdíjakat. Ha nem megoldható a havi emelés, akkor legalább negyedévente legyen nyugdíjemelés, mert így a nyugdíjasoknak nem kell túl sokáig "hiteleznie" az államot azzal, hogy a nyugdíjuk nem éri el azt az összeget, amit a törvény garantálna nekik. A nyugdíjasok jelentős része a jövő évben is nehéz helyzetbe kerülhet, ha nem változik a rendszer – tette hozzá a szakértő.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán