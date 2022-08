Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken - a nap hírei

Újraindult a szállítás a Barátság vezetéken, holnap Magyarországra is megérkezik a kőolaj - közölte a Mol. A közlemény szerint Szlovákiába már újra érkezik az energiahordozó a vezetéken keresztül. A késlekedést kiváltó technikai problémát a Mol gyors intézkedése hárította el: a vállalat átutalta az ukrajnai szakasz használatért fizetendő tranzitdíjat, az ukránok pedig ígéretükhöz híven elindították a szállítást. Az orosz Transznyeft még augusztus 4-én azért állította le a szállítást, mert az orosz bankokat érintő szankciók miatt nem tudta kifizetni a tranzitdíjat a vezeték ukrán szakaszát birtokló cégnek.

Az őszi hónapokig, vagy az év végéig még az inflációs ráta növekedésére kell számítani az európai országokban - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás az inflációt növelő hatások közül példaként említette az energia-valamint élelmiszerárak növekedését, valamint külön kiemelte az aszályhelyzetet, ami főként a közép-kelet európai országokban újabb áremelkedési hullámot indíthat el. Emellett szólt a rezsiszabályok változásának hatásáról, amely az őszi hónapokban látható. Úgy vélte: ez utóbbinak 3 százalékpontos inflációs hatása lesz. Komolynak nevezte egy globális recesszió őszi kialakulásának veszélyét is a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás úgy fogalmazott: speciális viharzóna felé halad a világ, Európában szupercella-jelenségek várhatók. Ez alapján augusztusra máris 18-19 százalékos drágulási ütem látszik.

A tűzifára is kiviteli tilalmat rendelhet el a kormány az ukrajnai háború és a brüsszeli szankciók okozta energiaválság miatt. A rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben. Nagy István agrárminiszter azt mondta: a kivitelt a kormány kontroll alatt tartja, szükség esetén korlátozni is tudja és elővásárlási jogával is élhet. Azt is hangsúlyozta: nem általános tilalomról, hanem a magyar emberek energia-szükségletét biztosító veszélyhelyzeti szabályozásról van szó.A tűzifa-kivitelt végző szervezetek és magánszemélyek minden tervezett külföldi értékesítésről bejelentési kötelezettséggel tartoznak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé. A felvásárolt tűzifát szociális célokra vagy az állami és önkormányzati közfeladatok ellátásának zavartalan biztosítására használják fel.

A nagycsaládosok gázkedvezményéhez hasonlóan az elektromos gyógyászati segédeszközt használók, például a mozgáskorlátozottak is jogosultak áramkedvezményre. A most megjelent rendelet szerint a társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet használók és a hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlagfogyasztás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áram-árra. A kedvezményt az illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy bármely kormányablakban lehet igényleni.

A magyar pénztörténet fontos elemének nevezte a jegybank Növekedési Hitelprogramját az MNB alelnöke. Patai Mihály arra hívta fel a figyelmet, hogy a napokban-hetekben folyósítják az utolsó tételeket. A jegybank alelnöke az NHP eredményeit ismertető tanulmánykötet bemutatóján úgy vélte: a program egyre fontosabbá fog válni az évek múlásával. Mint mondta: az NHP-val sikerült megakadályoznia az MNB-nek a hitelpiaci összeomlást. Az NHP több szakaszában mintegy 6400 milliárd forintot közvetítettek 75 ezer hazai vállalkozásnak, az összeg több mint fele beruházási célokat szolgált.

Több mint 18 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a múlt héten Magyarországon. 80-an haltak meg a fertőzés miatt. Jelenleg 1501 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Egy héttel korábban 21.840 új esetről számolt be a kormányzati portál, vagyis mintegy 17 százalékkal csökkent a regisztrált fertőzések száma. A beoltottak száma megközelíti 6 és fél milliót, csaknem 3 millió 900 ezren a harmadik, 324 ezren a negyedik dózist is felvették.

Tízezer álláskereső elhelyezkedését támogathatja a kormány a vidéki régiókban. A cégek az újonnan felvett, vidéken regisztrált álláskeresők után legfeljebb havi 150 ezer forint vissza nem térítendő bérköltség támogatásra pályázhatnak. Kutnyánszky Zsolt iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár elmondta: a legfeljebb fél éven át biztosított állami hozzájárulás célzottan ösztönzi a nehezebb foglalkoztatási helyzetűek, például pályakezdők, alacsony iskolai végzettségűek vagy kisgyermeket nevelők munkába állását.

A Neumann János Egyetemmel bővült az Európai Egyetemek Szövetsége. György László, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy már most is a hallgatók kétharmada a világ top 5 százalékába tartozó egyetemen tanul Magyarországon. Úgy fogalmazott: a Neumann János Egyetem csatlakozása az Európai Egyetemek Szövetségéhez újabb mérföldkő az előrelépésben.