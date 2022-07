Lezárták az Erzsébet hidat a péntek estére szervezett tüntetés miatt. A demonstrációt az MKKP a kata módosítása miatt szervezte és előre bejelentette.

16 felszólalót hívtak, köztük van Iványi Gábor és Puzsér Róbert is, valamint zenekarok is fellépnek. A tömegben több ellenzéki politikus is feltűnt.