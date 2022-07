Több orosz földgázt vásárolna Magyarország – a nap hírei

Az áramért a rezsicsökkentet ár dupláját, a gázért a hétszeresét kell fizetniük augusztustól azoknak, akik az átlagosnál többet fogyasztanak. Az áram úgynevezett "lakossági piaci ára" 70 forint 10 fillér lesz kilowattóránként, a gázé 747 forint köbméterenként. Német Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, hogy az összeg alacsonyabb, mint a tényleges piaci ár. A gáznál megmarad a nagycsaládos kedvezmény, és a társasházaknál lehetővé teszik, hogy a lakások számával megszorozva számolják a rezsicsökkentett gáz mennyiséget. Utóbbihoz augusztus 15-ig kell nyilatkozniuk a lakóközösségeknek. Közben az MVM honlapján kalkulátort tett közzé, amellyel ki lehet számolni a számla új összegét.

Élesen bírálták a rezsicsökkentés módosítását az ellenzéki pártok. Barkóci Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője úgy fogalmazott, hogy a kormány alkalmatlanságának köszönhető "az orbáni rezsiemelés", ahogy az adóemelés, a megszorítások és az infláció is. Az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan úgy értékelte a Németh Szilárd kormánybiztos által bejelentetteket, hogy folytatódik a dilettáns improvizáció. A Párbeszéd meggondolatlan, előkészítetlen és indokolatlan mértékű energiaár-emelésnek tartja az intézkedést. Az ellenzéki párt többsávos rendszert és szakmai-társadalmi egyeztetést sürget.

Oroszországtól vásárolna további 700 millió köbméter földgázt Magyarország. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, az orosz külügyminiszterrel közösen tartott tájékoztatón közölte: a szállítás feltételeit már megteremtették, és a tárgyalások is folynak a részletekről. Szergej Lavrov azt mondta: megvizsgálják a magyar kérést. Közben megindult a gázszállítás a Németországot Oroszországgal összekötő Északi Áramlat-1 gázvezetéken a tíznapos karbantartási leállás után.

Az orosz erők ismét lőtték Ukrajna második legnagyobb városát, a keleti országrészben lévő Harkivot. Két civil halt meg és 21-en sebesültek meg. A sebesültek között van egy gyerek is. A harkivi polgármester azt mondta, hogy az oroszok a város egyik sűrűn lakott területére nyitottak tüzet.

Elfogadta az Oroszország elleni hetedik szankciócsomagot az Európai Unió Tanácsa. Az intézkedéseket Magyarország is támogatta. Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az unió újabb fontos lépést tett annak érdekében, hogy gyengítse Oroszország képességét az Ukrajna ellen indított háborúja finanszírozására.

A pénzügyminiszter szerint az Európai Uniót a saját szankciói gyengítik. Varga Mihály Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy az infláció növekedése, az energia- és az élelmiszerárak emelkedése, a kamatemelés és az emiatt megdrágult hitelek azt mutatják, hogy gazdasági lassulás felé tart a világ és benne Magyarország. Az agrárminiszter Magyarország "élelmiszer-szuverenitása" mellett érvelt. Nagy István azt mondta, hogy az Eupópai Unió piaci szabályozása a békeidő logikájára épül, és ezen változtatni szerinte kell.

Nem változott az irányadó kamat. A Magyar Nemzeti Bank a múlt hetivel megegyező, 9,75 százalékos kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét.

50 bázisponttal megemelte az irányadó eurókamatot az Európai Központi Bank. A Kormányzótanács további emelést is kilátásba helyezett, a cél, hogy a 2 százalékos infláció középtávon teljesíthető legyen az euroövezetben.

Előrehozott választások lesznek Olaszországban, miután feloszlatta a parlamentet az olasz államfő. Előzőleg Mario Draghi miniszterelnök ismételten benyújtotta lemondását, mert kudarcba fulladt a kormánykoalíció újjáélesztésére tett kísérlete.

Újabb három majomhimlős esetet igazoltak Magyarországon, ezzel 33-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt írta, hogy az újabb betegek is 23-50 év közötti férfiak.

Csaknem 13 millió tankönyv gyártása fejeződött be, a Belügyminisztérium azt ígéri, hogy valamennyi az iskolákban lesz tanévkezdésre. A köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diák idén is ingyen kapja a tankönyveket. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár közölte azt is, hogy idén ősszel újabb három évfolyamot érint a 2020-ban megújult Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetése, ennek megfelelően megújulnak az új, illetve átdolgozott 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek.

Elkészült a Lánchíd új acél útpályája, a parti nyílásokban ugyanakkor még folytatódnak az acélszerkezeti javítások – közölte a BKK. A Lánchíd korszerűsítése a tervek szerint 2023-ig tart, az útpálya már az év végén elkészül.

Tartós élelemiszert gyűjtenek a Kárpátalján élőknek és a háború elől oda menekülőknek a szombati Ez az nap! keresztény könnyűzenei rendezvényen. A rendezvényre több mint negyvenezer embert várnak.

Szombaton megtartják a 40. Balaton-átúszást, de a délutánra várható időjárásváltozás miatt előbbre hozták a rajtot. Indulni 7 és 11 óra között lehet. A 12 ezer fős létszámlimit már betelt.