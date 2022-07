Elsodort a villamos egy embert, jöttek a katasztrófaturisták

Budapest egyik forgalmas csomópontjánál kisebb tömeg gyűlt össze, miután egy külföldi turistát elsodort a villamos, írja a Hirado.hu. A helyszínre elsőként egy szabadnapos mentőápoló és több segítőkész gyalogos sietett, majd perceken belül egy mentő- és egy rohamkocsi is érkezett.

"A sérültet ellátó mentősök körül nem kívánt bámészkodó tömeg gyűlt össze, akik a tűző nap ellenére is kíváncsian figyelték amint bajtársaink stabilizálják, majd teljes teströgzítés után a mentőautóba helyezik a 35 év körüli férfit, akit végül kórházba szállítottak" – derült ki az Országos Mentőszolgálat posztjából.

Az OMSZ hozzáfűzte: ezeket a kíváncsi szempárokat inkább augusztus 27-én, a Városligeti Mentőnapon várják szeretettel, ahol számos egyéb program mellett többféle mentési bemutatót is rendeznek. "Ott bárki beülhet a mentőautókba vagy akár a mentőhelikopterbe is, ráadásul az újraélesztés lépéseit is szórakozva sajátíthatják el az ingyenes rendezvényen. Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!” – írták.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán