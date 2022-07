A kormány készen áll a megállapodásra az Európai Bizottsággal - a nap híre

Magyarország készen áll a megállapodásra – írta az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán. Varga Judit kiemelte, hogy elfogadták az Európai Bizottság javaslatait négy fontos területen. Megismételte, hogy a nemzeti közbeszerzéseknél is 15 százalék alá mérsékelik az egy ajánlattevős közbeszerzések arányát. Hozzátette: elfogadták, hogy Magyarországnak az európai uniós források egy jelentős részét arra kell fordítania, hogy a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érje el. A tárcavezető kijelentette: a magyar emberek meg fogják kapni a nekik járó forrásokat.

Az Egyesült Államok felmondta a Magyarországgal 43 éve megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszer. Szijjártó Péter Facebook-posztja szerint az ok egyértelmű: Magyarország ellenáll a globális minimumadó bevezetésének és az azzal járó adóemelésnek. Hozzátette: a globális minimumadó bevezetése azt jelentené, hogy a magyarországi termelő vállalatok társasági adóterhelése a duplájára emelkedne, ez magyar munkahelyek tízezreit sodorná veszélybe.

Az Egyesült Államok nyomást akar gyakorolni Magyarországra a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondásával mondta a pénzügyminiszter a távirati irodának adott interjúban. Varga Mihály úgy fogalmazott: nem lepte meg az amerikai elnök döntése, mert az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanács júniusi ülése előtt az Egyesült Államok pénzügyminisztere telefonon közölte, hogy ha Magyarország nem változtat az álláspontján a globális minimumadóval kapcsolatban, akkor a kétoldalú megállapodást felmondhatják.

Alkotmánybírósághoz fordultak ellenzéki képviselők a pedagógus sztrájkjog ellehetetlenítése miatt. A beadványt kezdeményező Kunhalmi Ágnes közleményében azt írta: a kormány javaslatára az Országgyűlés kiüresítette a pedagógusok sztrájkhoz való jogát, lényegében megtiltva számukra, hogy éljenek a munkabeszüntetés jogával. Az MSZP társelnöke közölte: a szabályozás megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.

Munkaebéden fogadta a montenegrói államfőt Orbán Viktor a Karmelita kolostorban - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Milo Djukanovic és a magyar kormányfő megbeszélésén részt vett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is. A felek a Magyarország és Montenegró közötti gazdasági együttműködéséről tárgyaltak, de értékelték az aktuális nemzetközi eseményeket, az ukrajnai háborút, a nyomában járó gazdasági válságot és háborús inflációt, valamint a migrációs válsághelyzetet is – számolt be róla a miniszterelnök sajtófőnöke.

Közép-Európa után Latin-Amerikában folytatja Magyarország nemzetközi kapcsolatainak erősítését a köztársasági elnök. Novák Katalin a Facebook-oldalán hozzátette: Brazíliába azért hívták meg, mert hosszú évek óta figyelemmel kísérik, miként segíti Magyarország a családokat. A köztársasági elnök előbb egy haditengerészeti központot látogat meg Rio de Janeiroban, majd ezután diákokkal és kint élő magyarokkal is találkozik. Novák Katalin Brazíliavárosban Jair Bolsonaro elnökkel tárgyal majd. Meglátogatja továbbá a Sao Paolóban élő magyar közösséget és előadást tart a családok magyarországi támogatásáról és annak eredményeiről.

Átlagosan 52 ezer forint pluszpénzzel számolhatnak júliusban a nyugdíjasok. Akik bankszámlára kérték az utalást, július 12-én, kedden kapják meg az összeget, a július havi nyugdíjuk mellett a nyolc havi nyugdíj után járó emelést is. Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, hogy a kiegészítő emeléssel mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak együttesen 184 milliárd forint pluszpénzt folyósít az államkincstár. Aki postai úton kapja a nyugdíját, annak a szokásos naptári napon viszi a postás a kiegészítő emeléssel növelt nyugdíjat és a visszamenőlegesen járó korrekciót.

A gazdák mindig és mindenkor számíthatnak a kormányra - jelentette ki az agrárminiszter a XIV. hajdúnánási hagyományőrző aratók találkozóján, és a Magyarok kenyere programban gyűjtött búza ünnepélyes átadásán. Nagy István azt mondta, a magyar kormány 80 százalékos társfinanszírozást biztosít az uniós források mellé, így minden korábbinál nagyobb összeg, 4265 milliárd forint áll majd rendelkezésre 2023 januártól eszközök korszerűsítésére. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke azt mondta, hogy a magyarok kenyere program keretében tavaly 1100 tonna gabona gyűlt össze a rászorulók megsegítésére, az idén is hasonló mennyiségre számítanak.

Már több, mint 8 ezer, új rendszámmal közlekedő jármű rója az utakat – közölte a Technológiai és Ipari minisztérium a Facebookon. Emlékeztettek, hogy az újonnan forgalomba helyezett magyar gépjárművek július elsejétől kapnak négy betűs, három számos, címeres rendszámokat. Az újonnan kiadott plakettek közül közel 6500-at személyautókra szereltek fel. Majdnem ötszázat zöld alapszínnel a környezetkímélő, többnyire tisztán elektromos járművekre.

Elhunyt Törőcsik András, az Újpest 45-szörös válogatott futballistája. A lila-fehér klub legendás játékosa súlyos magánéleti gondokkal küzdött, alkoholproblémái miatt többször szorult kórházi kezelésre. A Honvédkórházban hunyt el, tüdőgyulladás következtében. Törőcsik a magyar nemzeti csapattal részt vett az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon, 45 válogatott mérkőzésén 12 gólt szerzett. 67 éves volt.