Nemzeti konzervatív párttá szervezné a Jobbikot az új elnöke

A Jobbik szombaton megválasztott új elnöke azt a fajta politikai hagyományt szeretné követni, amely Nyugat-Európában a kereszténydemokráciát jellemezi. Ennek alapjait a második világháború után Schumann, Adenauer, valamint De Gasperi fektette le és a jogállamiság tisztelete mellett a politikában a pluralizmusra épít. Ez alatt azt kell érteni – mondta Gyöngyösi Márton –, hogy mind a politikában, mind pedig a sajtóban nagyon sokféle vélemény jelenik meg.

A Jobbik új elnöke szerint ezt a fajta pluralizmust a Fidesz teljesen leépítette és Magyarországon már csak álcivil szervezetek vannak. Gyöngyösi Márton úgy véli, hogy mostanra a parlament kiüresedett, az önkormányzatiságot és a sajtószabadságot teljes egészében fölszámolták, Magyarországon egypártrendszer alakult ki.

Arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy a Nézőpont Intézet 4 százalékra mérte legutóbb a Jobbikot, a pártelnök azt válaszolta, ez természetes egy ilyen súlyos választási vereség után.

"Ilyenkor a vesztes pártok szavazói még egy ideig letargiában vannak.

Nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni, hanem rendezni a sorokat és kijelölni az utat, újjáépíteni a pártokat, a szavazók problémáival a szavazók ügyeivel foglalkozni"

– mondta a pártelnök.

Gyöngyösi Márton úgy látja, hogy a nemzeti konzervativizmusnak hívott irány visszaadhatja a Jobbik identitását, és a párt visszaszerezheti a népszerűségét.

A Jobbik elnöke nem zárta ki az ellenzéki együttműködés folytatását, bár mint mondta, ebben a pillanatban mindenki inkább saját magával foglalkozzon, hozza magát formába.

"Nekem az a feladatom, hogy egy Nemzeti Konzervatív Pártot építsek, amely alternatívát kínál a politikai paletta jobbközép oldalán.

Azt pedig majd meglátjuk, hogy a következő választásokon hogyan lehet legyőzni a Fideszt" – mondta.

A Jobbik elnöke úgy látja, az ellenzék együttműködésénél egyelőre nem lehet jobbat kitalálni. Ugyanakkor az is igaz, hogy rengeteg hibát követtek el az elmúlt két évben, amelyekből tanulni kell. Mint mondta, Jakab Péter azért mondott le, mert vitába került az elnökséggel. A kongresszuson két tábor feszült egymásnak, de neki sikerült lezárnia a belső konfliktusokat és békét teremtenie a Jobbikon belül. Gyöngyösi Márton ennek tudja be azt, hogy a végül is a küldöttek több mint kétharmada rá szavazott.

Az új elnök az InfoRádióban arról is beszélt, hogy egyelőre nem tervez személyi változásokat, mert mindenkire szüksége van, aki a Jobbik választóinak szolgálatára szerződött, mind a parlamenti frakcióban, mind az elnökségben és tagság körében.

