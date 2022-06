Hatalmas viharokat kapunk, ezt tegye, ha belekerül az egyik zivatarba

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Somogy, Vas, Zala és Baranya megyében a következő órákban olyan heves zivatarokra kell készülni, amelyet viharos szél, felhőszakadás, jégeső kísérhet.

Kiemelték: este, éjszaka főként a Dunántúl nyugati, délnyugati felén fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket jellemzően viharos széllökések, jégeső, illetve intenzív csapadék kísérhet. Elsősorban a nyugati, délnyugati határhoz közelebbi vidékeken hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket akár 90 kilométer/óra feletti széllökések és nagyobb méretű jégdarabok kísérhetik.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt hangsúlyozta: ha nagy villámlással járó vihar közeleg vagy elkap valakit, ajánlott behúzódni valahová. Aki gépkocsiban ül, az ablakokat zárja be, a fém részeket ne érintse meg.

A ház környékéről javasolt bevinni az épületbe minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak. Az aktuális meteorológiai riasztásokról tájékozódni lehet az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán és a katasztrófavédelem VÉSZ applikációján keresztül is - emelték ki.

A katasztrófavédelem mindenkit arra kér, hogy lehetőség szerint ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen Aki leszakadt vezetéket, vagy bajba jutott embert lát, jelezze azt a 112-es segélyhívón - írta az OKF.

Mindeközben továbbra is érvényben vannak a hőség miatti figyelmeztetések. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint csütörtökre első-, másod-, és harmadfokú figyelmeztetéseket is kiadtak. Emellett országszerte az UV-B sugárzás szinte is elérheti az extrém szintet.

A meteorológiai szolgálat és az országos tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak. Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el, döntése értelmében hétfőtől csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben.

