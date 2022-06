Újabb riasztások a hőség miatt - a nap hírei

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el hétfőtől az országos tisztifőorvos. Az intézkedés hétfő nulla órától csütörtök éjfélig érvényes. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Senki ne tartózkodjon 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül. Sose hagyjanak gyermeket, állatot a tűző napon parkoló autóban. Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri a 27 Celsius-fokot.

A hőség veszélyére figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat is. Emiatt hétfőre több területre is másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Veszélyjelzésükben azt írták, hogy tovább erősödik a felmelegedés, a napi középhőmérséklet az ország döntő részén meghaladhatja 27 Celsius-fokot. Arra is figyelmeztettek továbbá, hogy hétfőn az UV-B sugárzás is az egész országban eléri a nagyon erős szintet. A hőség miatt Vas, Zala, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére elsőfokú, az ország többi területére másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

A honvédelmi miniszter szerint rendkívül súlyos a migrációs helyzet Magyarország déli határánál. A tárcavezető ezt a Facebookon közölte azt követően, hogy látogatást tett a hadsereg kelebiai határvédelmi bázisán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy az idén több mint a duplájára emelkedett azok száma, akik engedély nélkül próbáltak bejutni

Magyarországon keresztül az Európai Unió területére. Kijelentette: a kormány álláspontja egyértelmű: a migrációs problémákat a kiindulópontjukon kell kezelni, ezért a Magyar Honvédség a következő években is fenntartja NATO-vállalásait a missziós részvételekben.

Júliustól újraindítja budapesti járatát az Air China. A kínai légitársaság közvetlen menetrend szerinti járata több mint két éve nem közlekedik Peking és Budapest között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy július 7-től újra közvetlen repülőjárat köti össze a két fővárost. Hangsúlyozta: ezzel mind a turizmus, mind a kereskedelem hatalmas lendületet kap.

Újabb KISS emeletes motorvonatot vett át a MÁV-START, ami már a 35. ilyen jármű a vasúttársaság flottájában és a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon utazók vehetik igénybe. A vasúttársaság közleményében azt írta, hogy a megrendelt 40 darabos flottából még öt szerelvényt várnak. Ezek várhatóan december végéig megérkezik a MÁV-START járműflottájába.

Sikeresen lezajlott az ország legnagyobb kulturális eseménye, a 20. Múzeumok éjszakája - közölték a szervezők. Országszerte mintegy 430 helyszínen, rekordszámú, több mint 2500 programmal, kiállításokkal, koncertekkel, interaktív játékokkal, rendhagyó tárlatvezetésekkel, színházi és táncprodukciókkal, kézműves foglalkozásokkal és gyerekprogramokkal várták az érdeklődőket. A szervezők abban bíznak, hogy idén nemcsak megközelítették, de meg is döntötték a korábbi évek látogatottsági adatait. A végleges számokat a jövő hét közepén tudják majd közölni.

Rakétatámadás érte az ukrán fővárost. Kijev Sevcsen-kivszkij kerületében több robbanás is történt vasárnap hajnalban – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Közösségi oldalán azt írta: folyamatos a mentés, emberek vannak a törmelékek alatt, egy hétéves kislányt is sikerült kiemelni. A lakók egy részét evakuálni kellett. Két embert kórházba szállítottak. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitteren emlékeztetett arra, hogy a hét legfejlettebb ipari országot tömörítő G7 csoport

Bajorországban tartja csúcstalálkozóját, melynek szerinte Oroszország elleni további szankciókkal és Ukrajnának szállított több fegyverrel kell reagálnia a Kijev elleni támadásra. Az ukrán fővárost június eleje óta nem érte orosz tüzérségi támadás.

A francia államfő eddigi miniszterelnökét bízta meg kormányalakítással, az elnöki koalíción kívüli pártok bevonásával. A nemzetgyűlési választások múlt vasárnapi második fordulóját követően Emmanuel Macron elnök Együtt! nevű centrista szövetsége elvesztette abszolút többségét. Az államfő azonban nem fogadta el a miniszterelnök lemondását, hanem megbízta azzal, hogy valamennyi parlamenti párttal egyeztessen egy kormányzati megállapodásról, illetve az esetleges részvételükről egy új kormányban.

Hétfőtől változik a H8-as és a H9-es HÉV közlekedése. Karbantartás miatt július 10-ig a Gödöllő felé közlekedő járatok módosított menetrend szerint, a megszokottnál ritkábban közlekednek. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatott, hogy a H8-as vonatok a kistarcsai kórháznál, Kistarcsánál és Zsófialigetnél minden nap, Cinkotánál és Ilonatelepnél pedig csak a hétvégi napokon az Örs vezér tere irányú peronok mellett állnak meg. A HÉV karbantartásának ideje alatt egyes Gödöllő, Kerepes, Mogyoród és Kistarcsa térségében közlekedő elővárosi Volánbusz járaton HÉV-bérlettel is lehet majd utazni hétfőtől.