Hogyan viseld az aktuális szezon trendi baseballsapkáit? Miként kombináld őket a férfiként a ruhatárad más darabjaival? (x)

Baseballsapka zakó mellé?

Sokak számára, akik nem követik a divatvilág alakulását, már maga a feltevés is kicsit őrülten hangozhat. Pedig a fiatal generációk belépése az üzleti életbe önkéntelenül is magával hozta a sportos elegancia ezen formáját. Így tehát nem csodálkozhatunk azon, ha olyan szetteket láthatunk befolyásos pozícióban lévő férfiakon is virítani, mint az öltöny sneakerrel, vagy épp a farmernadrág alkalmi cipővel és baseballsapkával. Ezek egyre inkább elfogadottnak, sőt trendinek számítanak az aktuális divat szerint.

Ebből adódóan pedig nekünk sem érdemes visszakoznunk az efféle sportos eleganciától. Bátran válasszunk tehát egy stílusos slim fit farmert, ami mellé mehet a baseballsapka, a zakó és természetesen valamely mutatós alkalmi férfi cipő. Ha jól válogatjuk össze ezeket a ruhadarabokat, akkor rendkívül mutatós szettet kapunk majd. Azonban kiemelten fontos, hogy az ilyen elegánsabb szettek mellé inkább a visszafogottabb színű és minta nélküli baseballsapkák közül válasszunk. Másképp stílusos megjelenés helyett az eredmény eléggé röhejes lehet. Fotó: Freepik

Divatos fullcapek – nem csak tiniknek

A fullcapek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek kis hazánkban is. Sajnos azonban ez a fazon felénk még leginkább csak a divatvilágra nyitott fiatalok körében elterjedt. Pedig ez a baseballsapka fazon egyáltalán nem tiniknek készült. Ha megnézzük, például az USA-ban büszkén feszítenek benne az idősebb korosztály tagjai is – hiszen egy rendkívül stílusos, sportos viseletről van szó.

Nem érdemes tehát nekünk sem elzárkózni ezektől, hiszen bármilyen hétköznapi szettet feldobhat egy-egy sportosabb fullcap. Ráadásul szinte bármilyen stílusirányzat mellé jól passzolnak ezek a sapkák, így tényleg megéri adnunk nekik egy esélyt. Egy divatos fullcapet a hölgyek is észrevesznek majd rajtunk, mivel az idősebbek számára kifejezetten fiatalító hatással bír. Legyen szó sportosabb vagy férfiasan militáns viseletről, egy ilyen baseballsapka csak javíthat a szettünkön.

Baseballsapkák kamuflázzsal – a férfias megjelenésért

Azok számára, akik pedig komolyan veszik a macsós, maszkulin megjelenést, nem is akadhat jobb választás a különféle kamuflázsban játszó baseballsapkáknál. Ezek akár egy egyszerű farmer és póló mellé is megadják azt a militáns hatást, ami valóban kiemeli a férfias keménységet.

Sokan még mindig csupán a horgászok vagy vadászok viseletének tartják ezeket, ami elég rossz hozzáállás. Ugyanis a mai divatos kamuflázs mintázattal ellátott baseball sapkáknak már csak az anyagválasztékán is jól látszik, hogy nem efféle „munkaruhának” szánták őket.

Nyitókép: Freepik