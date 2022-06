Aggasztó a helyzet a hazai szülészeti ellátásban

A Másállapotot a Szülészetben! mozgalom képviselője az Index megkeresésére elmondta: sokan távoztak az elmúlt időszakban egy már alapvetően is szakemberhiányos ellátórendszerből. Ki a Covid, ki az új jogviszonytörvény miatt döntött így, de sokan kaptak szimplán egy jobb ajánlatot a magánellátásban.

„Ezeket a folyamatokat tetézte a nyár és ezzel együtt a szabadságolások kezdete. Most látszik, hogy egy-két kolléga kiesése is milyen komoly fennakadáshoz vezet, ami jól mutatja, hogy az év többi szakaszában is mennyire pengeélen táncol a rendszer – fogalmazott Keszler Viktória, aki szerint borítékolható volt, hogy a nyári ügyeleti beosztás megírása a szülészeteken sem lesz egyszerű, nagyon gyakori ugyanis, hogy egy-egy szakemberből csak egy jut egy adott intézményre.

Az Index emlékeztet, hogy az Uzsoki Utcai Kórházban is azért állt le két napra a szülészeti ellátás, mert az intézmény június 18-án és 19-én nem tudott neonatológus ügyeletet biztosítani, anélkül pedig szülészeti tevékenység nem végezhető. A kórház főigazgatója arról tájékoztatta a lapot, hogy június 20-a reggel 8 órától visszaállt a normál üzemmód a szülészeten, és nem várható hasonló probléma, mert „hosszú távon megoldottnak tűnik a neonatológiai ellátás”.

Hasonló helyzet alakult ki Szolnokon, a Hetényi Géza Kórházban is, ahol júniusban 17 napra nem tudják a szülőszobai ügyeletet kiállítani. Az intézmény a weboldalán azt írta, szakorvosaik közül többen nyugdíjba mentek, illetve tartósan betegek lettek, míg a rezidens orvosok közül négyen kisgyermekükkel vannak távol. Az édesanyákat a Semmelweis Egyetem Női Klinika (102 km), a Budapest Honvéd Kórház (115 km) és a Debrecen Női Klinika (139 km) fogadja.

A Mohácsi Kórház esetében sem jobb a helyzet, írja az Index: június 1-jétől „szakmaspecifikus koncentráció keretében” a szülészeti ellátást a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászat Klinika (49 km) vette át, illetve a Fejér megyei Szent György Kórház szülészete is csak csökkentett kapacitáson érhető el a nyár folyamán, igaz, ott elsősorban az átalakítás okoz fennakadást.

A Másállapotot a Szülészetben! mozgalomban úgy vélik, hogy részleges megoldást jelenthet, ha elmozdulunk abba a tudományos bizonyítékokon alapulóan biztonságos, nemzetközi példák által is kiváló eredményt mutató irányba, hogy az alacsony kockázatú szüléseknél a szülésznő jelenléte is elegendő legyen. Mások melett hozzáteszik: „nem elég, hogy az anyáknak eddig amiatt kellett aggódniuk, hogy milyen ellátásban részesülnek, lassan az is kérdés lesz, hogy egyáltalán ellátják-e őket”.

