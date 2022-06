Németh Szilárd: a nyomásgyakorlás ellenére fenntartható a rezsicsökkentés - a nap hírei

A globális minimumadó kivetése adóemeléssel és munkahelyek tízezreinek veszélybe kerülésével járna – jelentette ki a Kossuth rádióban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette: ráadásul a termelő vállalatok adóterheinek növekedése újabb áremelkedéseket okozna, ami újabb lökést adna az inflációnak. A külügyi tárca vezetője arról is beszélt, hogy Magyarország energiaellátása biztos alapokon áll, a földgáz és a kőolaj is minden nap menetrend szerint és zavartalanul érkezik az országba. Felidézte: Magyarországnak 15 éves gázvásárlási szerződése van a Gazprommal, amelynek vezetője és Oroszország energiaellátásért felelős miniszterelnök-helyettese is megerősítette, hogy a társaság teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

Brüsszel, a magyarországi baloldal és a multik folyamatos nyomásgyakorlása ellenére is fenntartja a rezsicsökkentést a kormány – jelentette ki a területért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd hangsúlyozta: az európai és a magyar embereket sújtó hibás brüsszeli szankciópolitika nem oldja meg az energiaárak elszabadulását és a háborús inflációt sem, helyette a magyarokkal akarja megfizettetni a háború árát. Kiemelte: a kormány továbbra is kiáll a magyar emberek érdekeiért.

Több OMV-kúton is hiány volt a benzinből Magyarországon – írja az Index. A kormány már megnyitotta a tartalékokat a finomítók számára, ennek ellenére volt, ahol a drágább, volt ahol a hatósági áras benzinből sem lehetett tankolni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken azt mondta: lehetnek gondok az ellátással, de Magyarország hónapokra elegendő tartalék üzemanyaggal rendelkezik. Az OMV azért került nehéz helyzetbe, mert a Schwechai finomítójuk egy baleset miatt hosszabb leállásra kényszerült, ezért a tartalékokon kívül ők is csak a Mol-tól tudnak vásárolni. Azonban a Mol Százhalombattai finomítójában is tűz volt, ami miatt 40 százalékkal kevesebb kőolajat tudnak feldolgozni.

Magyarország történetének legnagyobb sportrendezvényéről egyeztetett a miniszterelnök és a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke a Karmelita kolostorban. Orbán Viktor és Sebastian Coe elégedetten nyilatkozott a szervezésről. Mindketten úgy vélték, hogy minden a terv szerint halad. --- Budapest 2023. augusztus 19-e és 27-e között ad otthont az atlétikai világbajnokságnak. A világ harmadik legnagyobb sporteseményére több mint 200 ország atlétái érkeznek Magyarországra. A versenyeket több mint egymilliárd ember látja majd.

10 százalékos azonnali, ezen felül 50 százalékos béremelést sürget a pedagógusoknak az LMP. Az ellenzéki párt indoklása szerint már több mint 2 ezer szakember hiányzik az oktatásból. 1.500 pedagógust keresnek a honlapokon, ezen felül az intézmények további százas nagyságrendben alkalmaznának tanárokat, mintegy 150-en pedig letétbe helyezték a felmondásukat a sztrájkjog korlátozása miatt. A párt szerint a pedagógusbéreket hozzá kell kötni a minimálbérhez, csökkenteni kell a munkaterheket, és vissza kell adni a sztrájkjogot a pedagógusoknak.

Az idén 1 millió 300 ezren ajánlották fel adójuk 1 százalékát az egyházaknak és civilszervezeteknek online – tájékoztatott a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András elmondta: a tavalyinál 100 ezerrel több rendelkező nyilatkozat érkezett ily módon, így az idén csaknem 50 milliárd forintot kaphatnak a kedvezményezettek.

Szombaton is több mint 14 ezren érkeztek Ukrajnából Magyarországra. Több mint 7 ezren az ukrán-magyar, és ugyanennyien a román-magyar határszakaszon léptek be az ország területére. A rendőrség 323 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 370-en, köztük 178 gyermek vonattal érkezett Budapestre.

A NATO-nak is változni kell, ha a világ változik, a világ pedig veszélyesebb lett – jelentette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg a Bild am Sonntag című német lapnak azt mondta: a 30 országot összefogó katonai szövetség június végi madridi csúcstalálkozóján új stratégiát kell kidolgozni, amelyben rögzíteni kell, hogy Oroszország veszélyt jelent a biztonságra, foglalkozni kell Kínával, a finn és svéd csatlakozási folyamattal, illetve Törökország fenntartásaival.

Ukrajna nem adja fel a déli országrész orosz megszállás alóli felszabadítására irányuló erőfeszítéseit - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóüzenetben, amelyet azután tett közzé, hogy meglátogatta a déli frontvonalon szolgáló ukrán katonákat. Leszögezte, hogy Kijev álláspontja egyértelmű és változatlan: amint nemzetközi közvetítéssel szavatolható lesz a biztonság, Ukrajna mindent megtesz az orosz háború miatti élelmezési válság leküzdéséért.

Megkönnyítené az unió bővítését a német kancellár. Olaf Scholz a dpa-nak adott interjúban reményét fejezte ki, hogy csütörtökön és pénteken sikerül ismertetnie javaslatait az uniós csúcstalálkozón, amelyen Ukrajna mellett Grúzia és Moldova csatlakozásáról is tanácskoznak a tagállamok vezetői. Olaf Scholz az interjúban felszólította Oroszországot: könnyítsen a globális élelmiszerválságon és tegye lehetővé az ukrajnai kikötőkben visszatartott gabonaszállítmányok kihajózását.

Veszélybe kerülhet a földgázellátás a téli fűtési szezonban Németországban az orosz gázexport visszafogása miatt - áll a német gazdasági minisztérium egy kiszivárgott elemzésében. Az ARD országos köztelevízió által ismertetett dokumentumban a tárca vezetője, Robert Habeck kifejtette, hogy az áramtermelésben és az ipari felhasználók körében csökkenteni kell a fogyasztást, a tározók feltöltését pedig minden erővel folytatni kell, ellenkező esetben nagyon nehéz helyzetbe kerülhet télen Németország - írta az alkancellári tisztséget is betöltő miniszter.