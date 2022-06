Mintegy százezer kisvállalkozás is bennmaradhat a rezsicsökkentés rendszerében - a kormányfő szerint

Az orosz-ukrán háború miatt rendkívüli helyzet van, amire rendkívüli megoldásokkal kell válaszolni - így reagált az uniós ipari biztos levelére a kormányfő. Thierry Breton a kettős üzemanyagár rendszer felfüggesztésére szólította fel Magyarországot, ellenkező esetben kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban továbbra is úgy véli, hogy elhúzódó háború esetén is megmarad a 480 forintos ársapka. Orbán Viktor hozzátette: holnapra várható a rendelet a rezsicsökkentés részletszabályairól, amely alapján mintegy 100 ezer kisvállalkozás is benne maradhat a rezsicsökkentés rendszerében. Öt hét után beszélt újra a Kossuth rádió reggeli adásában a kormányfő.

Júliusban kapják meg az érintettek az évközi nyugdíjemelést - közölte a Magyar Nemzetben a Pénzügyminisztérium államtitkára. Tállai András elmondta: az évközi, kiegészítő nyugdíjemelés mértéke 3,9 százalék lesz, amely januárig visszamenőleg jár. A folyósítás a megszokott módon történik, vagyis aki bankszámlára kérte az utalást, annak július 12-én írják jóvá az összeget, aki postai úton kapja meg a nyugdíjat, annak a szokásos naptári napon viszi ki az összeget postás. A kiegészítő emeléssel a 2,6 millió nyugdíjasnak együttesen 184 milliárd forint pluszpénzt folyósít egy hónap múlva az államkincstár.

Minden eddiginél jelentősebb és szélesebb körű energetikai megállapodást írt alá Magyarország és Szerbia - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint az egyezmény biztonságot ad mindkét ország energiaellátása szempontjából. Az egyik szerződés értelmében, Szerbia Magyarországon keresztül szerez be és Magyarországon tárol 500 millió köbméternyi földgázt a most következő téli szezonban. A másik aláírt szerződés tartalmazza a két ország villamosenergia-piacainak összekapcsolását és megnövelik a nemzeti rendszereket összekötő villamos áram-vezeték kapacitását.

Azonnali fogyasztóvédelmi eljárást indított a Ryanairrel szemben a fővárosi kormányhivatal. A vizsgálat elrendelését a gazdaságfejlesztési miniszter indítványozta, miután a légitársaság arról tájékoztatta az utasokat, hogy levonja tőlük a kivetett extraprofit-különadót. Nagy Márton közleménye szerint, a kormány számára elfogadhatatlan a Ryanair tisztességtelen jegyárusítási gyakorlata, különösen visszás, hogy az a korábban eladott jegyekre is vonatkozik. A kormányhivatal azt vizsgálja, hogy a légitársaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e, megsértve a fogyasztóvédelmi jogszabályokat.

A NATO keleti szárnyának megerősítését szorgalmazzák a közép- és kelet-európai NATO-tagállamok, az úgynevezett Bukaresti Kilencek. Az államok köztársasági elnökei elítélik az Ukrajna elleni orosz agressziót, ugyanakkor a NATO keleti szárnya védelmének és elrettentő képességének tartós megerősítését szorgalmazzák. Joe Biden amerikai elnök üzenetében arról biztosította a B9-eket, hogy az Egyesült Államok megvédi a NATO keleti szárnyát. Novák Katalin azt mondta: a beiktatási beszédben megfogalmazott pontok köszönnek vissza a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozóján elfogadott nyilatkozatban.

Megállapodtak a schengeni térségen belüli határellenőrzés új szabályairól az uniós tagországok belügyminiszterei. A luxembourgi tanácskozásukon a tárcavezetők közös álláspontot fogadtak el a migráció eszközként történő felhasználásával szembeni fellépésről. A többi között a külső határokon lévő határátkelőhelyek számának vagy nyitvatartási idejének korlátozásával, valamint a határőrizet fokozásával szeretnék megakadályozni a jelenséget. Emellett eljárásokat határoz meg a belső határellenőrzések újbóli bevezetésére, szigorúbb biztosítékokkal.

Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségik. Csütörtökig több mint 66 ezren vizsgáztak 134 tárgyból. Az érettségi hétfőtől a középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik. Június 13-a és 24-e között 1.162 helyszínen, 3.185 vizsgabizottság előtt mintegy 257 ezer középszintű szóbeli vizsgát tesznek a diákok az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket;.

Ukrajnának csakis a többi jelentkezővel közösen lehet uniós tagjelölti státuszt biztosítani - jelentette ki az osztrák kancellár észtországi látogatásán. Karl Nehammer azt mondta: Ausztria számára feltétel, hogy ha Ukrajna tagjelölti státuszt kap, akkor ugyanennek kell vonatkoznia a Nyugat-Balkán országaira és Moldovára. Kaja Kallasz észt elnök szintén arról beszélt, hogy egy közös csatlakozási folyamatot támogat. Mindemellett felhívta a figyelmet a lehetőség megragadásának fontosságára, amíg az ukrajnai politikai erők hajlandók a kényes reformok végrehajtására.

Koszovó az év végéig be kívánja adni hivatalosan is az uniós csatlakozási kérelmét - jelentette be a miniszterelnök. Közben Olaf Scholz német kancellár pristinai látogatásán azt mondta: Szerbiának és Koszovónak mihamarabb megállapodást kell kötnie egymás kölcsönös elismeréséről, és véget kell vetniük a hosszú évek óta tartó feszültségnek. Koszovó 2008-ban vált függetlenné Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el. Az Európai Unió 27 tagországa közül öt - Románia, Szlovákia, Görögország, Ciprus és Spanyolország - szerint sem önálló állam Koszovó.

Közösségi közlekedési változások és útlezárások lesznek a magyar-német Nemzetek Ligája labdarúgó mérkőzés idején szombaton a Puskás Aréna környékén. A Budapesti Közlekedési Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a stadion környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy az arénát közösségi közlekedéssel közelítsék meg a szurkolók. A mérkőzés előtt, illetve után a megszokottnál sűrűbben indul a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos. A stadion környékén este negyedhéttől féltizenkettőig kell útlezárásokra, terelésekre számítani.