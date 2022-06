Félmillió forint fölé kúszhat a jogosítvány megszerzésének ára

Jelenleg is 6-12 ezer forint között mozog a gyakorlati órák díja az autósiskolákban, augusztustól újabb drágulás várható, amelynek eredményeként akár 500 ezer forintban is kerülhet a jogosítvány megszerzése – idézi Nyirő Attila autósiskola-tulajdonost az atv.hu.

Az oktatók már nem halaszthatják tovább az árak emelését, hiába az üzemanyagok árának befagyasztása, a gépkocsik fenntartása egyre többe kerül.

"Már most 400 ezer forint körül van egy jogosítvány, dramatizálnám a helyzetet azzal, hogy 500 ezer forint körül is lehet egy jogosítvány" – mondta Nyirő Attila. A jogosítvány megszerzése 2 hónaptól két évig is terjedhet, ebben szempont az oktatók terhelhetősége is. Szerinte az utóbbi két év drágulásához az is hozzájárult, hogy nagyon kevés az oktatók száma az országban, aki pedig hamarabb akar jogosítvány szerezni, az hajlandó többet fizetni az órákért.

Azt javasolta, hogy augusztus végéig jelentkezzenek azok, akik még a régi áron szeretnék a képzést, mert jogszabályváltozás is jön, ami szintén drágítani fogja a folyamatot.

Nyitókép: MTI/Pénzjegynyomda