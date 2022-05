Dohányboltok: változást készít elő egy törvényjavaslat

A dohánytól eltérő növényi alapú hevítőrudak több mint egy éve kaphatók a kiskereskedelmi forgalomban. Hónapokon belül elfogadhat a parlament egy törvénymódosítást, aminek nyomán ezek a szerek nikotintartalomtól függetlenül kizárólag dohányboltban forgalmazható termékké válnak – írja a 24.hu.

Az innovatív dohánycégek termékeit eddig is elérték a vásárlók a trafikokban, ám a jogszabályváltozás nem is az ismert dohánygyártók által készített termékeket, vagy azok valamely variánsát érinti, hanem a trafikokban korábban nem elérhető, a hevített dohánytermékeket imitáló, nem dohánytartalmú termékeket. Ezek nem keverendők össze a hevítéses dohánytermékekkel, amiket eddig is jól szabályozottan értékesítettek – hívja fel a figyelmet a lap.

A növény alapú hevítőrudak nem minden esetben nikotinmentesek, van ilyen is, olyan is, de eddig nem tartoztak a dohánytermékek közé.

A dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékeket (amelyek dohányt nem, de nikotint tartalmaznak) is csak trafikokban lehet ugyan árusítani, ez a definíció csak a száj nyálkahártyán keresztül felszívódó niktontermékekre, azaz a Magyarországon is kapható nikotinpárnákra vonatkozik.

Megemlítik a cikkben, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szerint a „gyógynövényes” hevítőrudak eredete és összetétele sok esetben nem ismert, az egészségre gyakorolt hatásukkal kapcsolatban nincs információszolgáltatási kötelezettség, a 24.hu-nak egy szakértő azt mondta a témában, hogy keveset is tudni róla.

Az új törvénnyel oldanák fel azt az ellentmondásos helyzetet, hogy amíg jelenleg

a növényi hevítőrudak bárhol beszerezhetők, addig a hevítésükre szolgáló eszközök kizárólag dohányboltban érhetők el.

Persze a törvény életbe lépésével a kiskorúak sem vehetnék meg ezeket a termékeket.

Az EU és tagállamai számára május 11-én tették elérhetővé a magyar törvénytervezetet az új dohányipari szabályozás részleteiről. A tagállamoknak három hónapjuk van véleményezni azt, de az unió akár ki is tolhatja a véleményezés határidejét. Ezt követően kerülhet az Országgyűlés elé a javaslat, amellyel összefüggésben a nemdohányzók védelméről szóló törvény mellett a trafiktörvényt és a reklámtörvényt is módosíthatják. Utóbbit annak érdekében, hogy ezeket a termékeket se lehessen hirdetéssel népszerűsíteni.

