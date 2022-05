Lássuk a miniszterjelöltek terveit!

Orbán Viktor hétfőn tette le az esküt, miután az Országgyűlés 133 igen szavazattal, 27 nem ellenében megválasztotta őt miniszterelnöknek. A parlament kedden fogadta el a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt.

A kormányfő már korábban jelezte, hogy az új kihívásokra, egyebek mellett a világjárványra, az orosz-ukrán háborúra és az energiaválságra reagálva nagymértékben átformálja a kormányzati struktúrát.

"Sok és mélyreható változás következik, mivel a világban is sok és mélyreható változás következett be, és ehhez Magyarországnak alkalmazkodni kell, első helyen a kormányzati szerkezetnek, második helyen pedig a személyzeti döntéseknek is" - mondta Orbán Viktor másfél hete a Kossuth rádióban.

Az ötödik Orbán-kormány 11 minisztériummal működik majd,

az Agrárminisztériumot Nagy István,

a Belügyminisztériumot Pintér Sándor,

az Építési és Beruházási Minisztériumot Lázár János,

a Honvédelmi Minisztériumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf,

az Igazságügyi Minisztériumot Varga Judit,

a Kulturális és Innovációs Minisztériumot Csák János,

a Külgazdasági és Külügyminisztériumot Szijjártó Péter,

a Miniszterelnöki Kabinetirodát Rogán Antal,

a Miniszterelnökséget Gulyás Gergely,

a Pénzügyminisztériumot Varga Mihály,

a Technológiai és Ipari Minisztériumot pedig Palkovics László vezeti majd.

Semjén Zsolt általános miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszterként a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyház-diplomáciáért felelős miniszter marad az új kormányban is. Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, Navracsics Tibor pedig területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter lesz a következő négy évben.

Az Országgyűlés szakbizottságai meghallgatják a miniszterjelölteket, akik ismertetik a terveiket és válaszolnak a képviselők kérdéseire. Egyes jelölteknek több testület előtt is beszélniük kell, így például Csák János szerdán 10 órakor a Népjóléti bizottságban kezd, 13 órakor a Vállalkozásfejlesztési bizottságban folytatja, majd 15 órakor a Kulturális bizottság is várja, de csütörtökön is folytatódik a meghallgatás. Szijjártó Péter szintén négy, Pintér Sándor három testület előtt szólal meg.

A teljes lista itt található.

A minisztereket Novák Katalin köztársasági elnök nevezi ki, majd a tárcavezetők és a miniszterelnök immár nem ügyvezető, hanem teljes jogú kabinetként megtarthatják első ülésüket, és megkezdhetik a munkát.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher