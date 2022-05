Megválasztották Orbán Viktort Magyarország miniszterelnökének - frissülő cikk

Orbán Viktort, a Fidesz elnökét, a Fidesz-KDNP-listavezetőjét Áder János korábbi államfő javaslatára választhatják meg, a döntéshez a 199 országgyűlési képviselő több mint felének igen szavazata szükséges. A kormányfő a megválasztásával hivatalba lép, az eskütétel után beszédet mond a parlamentben.

Frissülő tudósításunkat olvashatják.

Orbán Viktort 133 igen és 27 nem szavazati arányban megválasztották Magyarország miniszterelnökének. Az eredményt ütemes tapssal köszöntötték a teremben. Ezután bevonultak a történelmi zászlók, majd Orbán Viktor letette a miniszterelnöki esküt.

Ezután a képviselők elénekelték a Himnuszt.

Kövér László házelnök az Országgyűlés és a saját nevében köszöntötte az új miniszterelnököt.

Orbán Viktor azzal kezdte beszédét, hogy első szava a köszöneté. Megköszönte képviselőtársainak és a választópolgároknak is a bizalmat. "A választók bizalmáért és felhatalmazásáért megdolgoztunk és magam is megdolgoztam. Az elmúlt években igyekeztem a legjobb tudásom szerint szolgálni a hazámat. A választási harcban se magamat, se magunkat nem kíméltük. Ezért most a becsülettel elvégzett munka derűjével állok itt."

Megköszönte a határon túliak szavazatát is, valamint az ellenzéki aktivistáknak a választási ellenőrzési munkát.

A magyar demokrácia 32 éves történetében soha eygetlen pártra nem szavaztak annyian, mint a Fidesz-KDNP listájára és jelöltjeire. És ami még fontosabb, 12 év kormányzás után megkaptuk a szavazatok abszolút többségét - "azon leszek, hogy megszolgáljam az Európában példa nélküli óriási bizalmat" - mondta Orbán Viktor. Ráadásul ezt úgy, hogy összeállt ellenük az ellenzék, voltaképp Brüsszel és Soros György, "azzal revolvereztek minket, amivel csak tudtak. Nem csoda, hogy ez a győzelem felvillanyoz bennünket".

A dolgok mélyebb értelmet fejtegetve elmondta: meggyőződése szerint a magyarok kifinomult történelmi ösztönökkel és különösen kifinomult veszélyérzékeléssel rendelkeznek. A magyarok tudják, hogy a belharc és a viszály a boldog békeidők luxusa, de most nem ilyeneket élünk - baj idején az összefogás korparancs. Meglátása szerint a magyarok azt is tudják, hogy az összefogás, az egyetértés nem jön létre magától. "A konszenzust nem megkeresni kell, mint valami húsvéti tojást, hanem meg kell teremteni. (..) Számomra ez a 2022-es választás történelmi jelentősége."

Azt tartja a miniszterelnök elsőrendű felelősségének, hogy valamely módon megértse, előre elgondolja, hogy milyen idők következnek és arra felkészítse a magyarokat. A sikeres kormányzáshoz a minisztereken túl szakértők, tanácsadók és szellemi emberek tucatjaira van szükség - számít rájuk a munkája során.

Minden, ami 2020 óta történt és napjainkban kibontakozóban van, 2030-ig, egy irányba mutat, egy irányba jár.

"Európa, a nyugati ember és mi magyarok a veszélyek korába léptünk. Ez az évtized a bizonytalanság és a háborúk korszaka lesz. Az évtized a koronavírus-járvánnyal kezdődött és háborúval folytatódott. A háború és az uniós szankciós politika energiaválságot idézett elő. Ez és az amerikai kamatemelések elhozták a magas infláció korát. Mindez elhozza a recesszió, a gazdasági visszaesés korát, amikor a stagnálás, a visszaesés és a csekély emelkedés váltakozik majd. Kiújulhatnak veszélyes járványok. A gazdasg országok felé tektonikus erővel felerősödik a migráció. Mindennek tetejébe valóságos háború zajlik keleti szomszédunk földjén."

Erre kell felkészülnünk és meg kell alkotnunk a saját politikánkat - mondta még Orbán Viktor.

A nyugati világ meg-megújuló öngyilkossági kísérletei is hozzájárulnak a gondokhoz. Ilyen Orbán Viktor szerint

a nagy lakosságcsere-program, amely migránsokkal akarja pótolni a meg nem születő keresztény gyerekeket;

a gender-őrület, mely szexuális identitásának megteremtőjeként látja az embert;

a liberális Európa programja, mely túllép a nemzetállamokon és a kereszténységen, és ezen megtartó erők helyére nem nyújt semmit.

Nehéz feladat megszabni az irányt és tartani is azt, de nekünk sikerülhet - mondta az újraválasztott miniszterelnök.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán