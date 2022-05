Elemző az új kabinetről: sok a gazdaságspecifikus portfolió, ez kijelöli az irányt is

Az új kabinetben rengeteg olyan miniszteri portfólió jött létre, ami gazdaságspecifikus – emelte ki Talabér Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője szerint ennek oka egyértelmű: egyrészt a pandémia, aminek szövődményeit a mai napig érezni a gazdaságban, másrészt a magas infláció és energiaválság. A következő évek legfontosabb feladatai a pénzügyi stabilitás rendben tartása, a gazdaság fejlesztése, az iparpolitika, illetve kereskedelmi egyezmények tető alá hozása, így nem meglepő, hogy ennyifajta gazdaságspecifikus minisztérium jön létre – magyarázta.

Nincs továbbra sem külön tárcája az oktatásnak és az egészségügynek. Talabér Krisztián meglátása szerint ennek van egy politikai és egy szakmai vetülete: a miniszterelnök biztosan nem engedheti meg magának, hogy az ellenzék diktáljon neki - ha létrehozott volna egy egészségügyi vagy oktatási minisztériumot, az egyfajta önbeismerés lett volna, amellett hogy felesleges is lett volna, hiszen eddig sem volt külön miniszterük ezeknek a portfólióknak, de ettől függetlenül működött egy-egy államtitkárság, amely csak ezekkel foglalkozott – fogalmazott az elemző.

A Nézőpont Intézet munkatársa szerint az, hogy a köznevelés és az egészségügy is várhatóan a Belügyminisztérium alá fog tartozni, jó döntés, mert mint fogalmazott,

ezek erőteljes szervezést igénylő területek, ami Pintér Sándor egyik erőssége.

Emlékeztetett, hogy a belügyminiszter feladata volt a Covid-járvány alatt az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása, aminek köszönhetően nem volt eszközhiány, orvoshiány, ágyhiány.

A „nagy visszatérőket”, Navracsics Tibort és Lázár Jánost illetően úgy fogalmazott, hogy attól még, hogy 2014-ben, illetve 2018-ban kikerültek a kabinetből, politikailag nem tűntek el, ami most jól látható is. A Nézőpont Intézet munkatársa szerint Navracsics Tibor visszaemelése azért is kiváló döntés, mert EU-biztosi feladat áll mögötte, beszéli az európai "jelnyelvet" és nagyon jó kapcsolatokat ápol Brüsszelben, ahol szaktekintélynek számít. Arra is felhívta a figyelmet, hogy miután Navarcsics Tibor és Varga Judit is fog Európa-politikával foglalkozni, így

„el lehet majd játszani a jó zsaru, rossz zsaru felállást".

Talabér Krisztián úgy látja, az új kabinetnek a következő években a legnagyobb feladata az lesz, hogy minden egyes gazdasági krízist kezeljen. Az egész ciklus lényege pedig értékelése szerint az lesz, hogy az ország visszatérjen az egyensúlyi pályára, és a sok gazdasághoz értő miniszter bizonyára ezen fog dolgozni.

