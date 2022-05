Drámai videó az M1-esről: kamion csapódott a kocsisorba

Egy korábbi baleset mögött feltorlódott álló kocsisorba rohant egy kamionos május 11-én az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Győr térségében – írja a Magyar Közút a bejegyzésében, amely a baleset körülményeit mutatja meg.

A képeken látszik, hogy a kamionos az utolsó pillanatban próbálta balra rántani a kormányt, de így is nagy erővel csapódott bele a sor végén álló járműbe, amit rátolt az előtte lévő teherautóra. Ráadásul a kikerülő manőver során oldalba talált egy furgont is, aminek a roncsdarabjai átrepültek az ellenkező pályaoldalra is, így csak a szerencsén múlt, hogy ott nem lett belőle újabb baleset.

A balesetben a sorba becsapódó kamionos súlyos sérülést szenvedett, ketten könnyebben sérültek meg.

