Metál Zoltán nem félti a taxisokat a tagdíjemelés miatt

Metál Zoltán szerint minden tarifaemelés után várható a szolgáltatási díjak emelése a fuvarszervezők részéről, hiszen az utóbbi években az ő költségeik is nagyban növekedtek, továbbá a diszpécserközpontokat üzemeltető társaságokat a pandémia nyomán komoly munkaerő-elvándorlás is sújtotta.

A szövetség elnöke tehát biztosra veszi, hogy egy-két héten belül megtörténik a tagdíjemelés (esetleg járulékemelés) a fővárosi taxipiacon, de ennek mértékéről nincsenek információi. Hozzátette azt is, hogy erről a cégek struktúrájától függően a taxisok vagy a tulajdonos fog dönteni. Díjemelés „Azért szerettünk volna tarifaemelést, mert mindenki belőlünk él. Most, hogy megkaptuk, gyorsan el is veszik egy részét. Pedig ez nekünk szólt” – panaszolta a 24.hu -nak egy taxis azután, hogy múlt hétfőtől harmadával drágultak a hatósági tarifák Budapesten: az alapdíj 700-ról 1000 forintra, a kilométerdíj 300-ról 400-ra, a percdíj pedig 75 forintról 100 forintra emelkedett. A portál úgy értesült, hogy szerint a Főtaxi közel havi 40 ezer forinttal emeli meg a tagdíjat, vagyis azt az összeget, amiért a sofőr az adott társaságnál dolgozhat: több forrásuk is arról számolt be, hogy heti 9500 forinttal növelték ennek összegét. A taxitársaság válaszában ugyan nem erősítette meg ezt az összeget, de nem is cáfolta. Azt írta, hogy „az utaskiszolgálás hatékonysága érdekében a Főtaxi új prémium tagdíjrendszert vezet be. A taxis franchise partnereink május 23-tól a heti átlagos fuvarszámok teljesítésével automatikus jóváírást kapnak a következő heti tagdíjból. A prémium rendszer lehetővé teszi, hogy a kiemelt időszakokban és viszonylatokban végzett szolgáltatás ellentételezéseként partnereink akár a korábbinál alacsonyabb tagdíjat fizethessenek.” Értesülések szerint a City taxinál ennél kisebb (havi 10 ezer forint) lehet az emelés mértéke, a többi társaságnál tervezett emelésről nem tudni.

„Attól nem tartok, hogy az emelés mértéke olyan mértékben elvinné a taxisok bevételét, hogy az a megélhetésüket veszélyeztesse. Annál is inkább, mert nem kötelező fuvarszervezőhöz tartozni – a budapesti taxisok 15 százaléka nem is él a lehetőséggel, megtartva magának az erre fordítandó pénzösszeget. Nekik az utcai taxiállomáson nyújtott szolgáltatás vagy a leintés biztosíthat utasokat és bevételt” – mondta megkeresésünkre Metál Zoltán.

Miután pedig kevesebb is a taxis a piacon, kiéleződhet a verseny a sofőrökért a kedvezőbb kondíciókkal – tette hozzá. A szövetség vezetője szerit ez kisebb-nagyobb elvándorlást eredményezhet, ami során

a nagyobb társaságok még nagyobbá, a kisebbek még kisebbé válhatnak, de fúziók is elképzelhetők.

Az utasok elfogadták

Metál Zoltán a tarifaemelést illetően közölte: az első egy-két nap megfigyelhető volt egy 10 százalékos fuvarszámcsökkenés, de ez nem feltétlenül a tarifaemelésnek tudható be, mert a hétfő-kedd jellemzően mindig gyengébb nap a héten, továbbá például az időjárás sem mellékes tényező, illetve hogy épp milyen rendezvények vannak a városban. Egy hét távlatából szerinte nem csökkent az utasszám, de ez persze nagyban eltérhet egy-egy társaságnál. „Az utasok 99 százaléka elfogadta a tarifaemelést, és tisztában van azzal, hogy milyen költségei vannak egy-egy vállalkozásnak” – fogalmazott.

