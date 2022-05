Még hétfőn Budapestre utazik Ursula von der Leyen

Eric Mammer, az Európai Bizottság elnökének szóvivője jelentette be a Twitteren, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke Magyarországra utazik, ráadásul még hétfő délután, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaljon az európai energiabiztonság kérdéseiről - szúrta ki az Index.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője közleményében azt írta, hogy az uniós testület elnöke hétfőn Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal a Karmelita kolostorban, munkavacsora keretében.

Mint ismert, továbbra sincs döntés az EU által összeállított hatodik szankciós csomagról, amelyben arra tesznek javaslatot, hogy az Oroszországból származó kőolaj importját fokozatosan szüntessék be a tagállamok.

Néhány ország jelentősen függ az orosz szállításoktól, ezért Kelet-Európa több országa (Szlovákia, Csehország, Horvátország, Bulgária) is haladékot kért. Bár értesülések voltak arról, hogy Magyarország is kaphat felmentést, itthon erről egyelőre nincs hivatalos bejelentés - a kormányálláspont az, hogy a szankciós csomag jelen formájában nem elfogadható. Erről korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt, majd Kovács Zoltán államtitkár már vétót említett egy interjúban. Orbán Viktor kormányfő is egyértelműen elutasítóan nyilatkozott Ursula von der Leyennek címzett levelében, és hétfőn az új Országgyűlés első ülésén ismét Szijjártó Péter fejtette ki az elutasító magyar álláspontot.

A G7-országok hétfőn jelentették be, hogy elkötelezettek az orosz olaj vásárlásának leállítása mellett.

President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.



They will discuss issues related to European security of energy supply. — Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022