Lázár János elmondta, kivel hajlandó együttműködni

Lázár János munkamegbeszélésre hívta Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert, akit egyéni választókörzetében legyőzött a parlamenti választáson.

"Ideje van a vetélkedésnek és ideje van az együttműködésnek. Most az utóbbié jött el. A kampány lezárultával – különösen egy ilyen megkérdőjelezhetetlen választási eredmény után – a győztesnek nemcsak joga, de felelőssége is, hogy a béke és az együttműködés irányába terelje a dolgokat. Erre teszek kísérletet" – mondta a fideszes politikus a Blikknek.

Lázár János szerint Hódmezővásárhely fejlődése az elmúlt években megakadt. "A polgármester úr erre azt mondta, a Fidesz bosszúja miatt álltak le a fejlesztések, a jobboldal pedig azt, hogy a város lemaradása inkább a polgármester úr igazolatlan hiányzásai miatt következett be, hiszen az elmúlt években többet foglalkozott országos politikával, mint helyi ügyekkel. Most új helyzet van, amiben már nincs értelme ezt a vitát folytatni" – fejtette ki. A Fidesz képviselője szerint most viszont arra kell összpontosítani, hogy a város megosztottságának véget vessenek, és Hódmezővásárhelyet újra gyarapodó pályára állítsák.

Arra a felvetésre, hogy ki lehet-e békülni az elmúlt időszak feszültsége után, Lázár János azt mondta: a politikai hitvallása egyszerű, "jobban kell szeretni a városunkat és a hazánkat, mint amennyire egymást utáljuk." Aki erre képes, azzal kész az együttműködésre, aki viszont a „minél rosszabb a településnek vagy az országnak, annál jobb az ellenzéknek” elvet képviseli, az maga lehetetleníti el az együttműködést. Reméli, hogy a városban nem utóbbi lesz a helyzet.

Márki-Zay Péter polgármester, hat ellenzéki párt kormányfőjelöltje jó ötletnek tartja a találkozót, és hajlandó is időpontot egyeztetni.

