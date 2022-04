Fékezés nélkül szállt bele a szabálytalankodó kamionba egy másik – videó

Péntek kora délután az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, Abony térségében az egyik lehajtón túlment egy kamionos, madj megállt és lassan elkezdett visszatolatni. Sokan ki tudták volna kerülni, de jött egy másik kamion, ami gyakorlatilag fékezés nélkül telibe találta a szabálytalanul közlekedő, tolató járművet. Egy harmadik kamionos pedig éppen csak az utolsó pillanatban tudott megállni és szerencsére nem csapódott be a két összetört járműbe – ismerteti a történetket a Magyar Közút a közösségi oldalán.

A karambolozó kamionok teljes egészében elfoglalták a pályát. Sokan így újabb veszélyes manőverekkel a belső sávból vagy ugyanúgy tolatva kerülték ki a lehajtóágon a balesetet – teszik hozzá.

A Közút ceglédi és szolnoki szakemberei, illetve a rendőrség a helyszínre érkezve a szükséges előjelzéseket kihelyezték, és megkezdődhetett a műszaki mentés. A baleset 13 óra előtt történt és nem sokkal 22 óra előtt fejeződhetett be a roncsok elszállítása és a törmelékek, illetve a tolató kamionból kiömlő napraforgómag eltakarítása, tehát 9 órán át volt a helyszínen pályazár, szerencsére a pont ott lévő abonyi csomóponton keresztül viszonylag kis kerülőt kellett tennie az arra közlekedőknek és ami ennél is fontosabb, csodával határos módon csak egy könnyű sérült volt a balesetben – jegyezik meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Magyar Közút Nonprofit Zrt. (@magyarkozut) által megosztott bejegyzés

A Magyar Közút a baleset kapcsán újra hangsúlyozza, hogy nincs az a helyzet, ami indokolná, hogy ekkora szabálytalanságot vállaljon be valaki egy autópályán! A hazai gyorsforgalmi hálózaton sűrűen találhatóak csomópontok, amelyeken keresztül kis kerülővel tudják a megfelelő irányban folytatni útjukat a közlekedők. Továbbá ez az eset is mutatja, mennyire fontos, hogy mindig óvatosan, az utat, a forgalmat figyelve közlekedjünk, nemcsak magunk, hanem a többi közlekedő érdekében is – emelik ki.

Nyitókép: Magyar Közút/Instagram