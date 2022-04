Fürjes Balázs: elkészült a Kútvölgyi tornyának főhomlokzata

2021 nyarán Varga Mihállyal ketten javasolták, hogy a kormány biztosítsa a teljes homlokzat felújításához szükséges 11 milliárd forintot. Ebben Gór Csaba II. kerületi önkormányzati képviselő is támogatta őket - idézte fel a Facebookon Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

Most elkészült a Kútvölgyi torony főhomlokzatának felújítása. A régi burkolatot újra cserélték, ahogy a szigetelést is, és új nyílászárókat szereltek be. Kapott homlokzati kivilágítást és "barátságos" főbejáratot a toronyépület, amelyben elvégezték energetikai korszerűsítést, megújult a hűtési és fűtési rendszer.

A munkálatok belül is folynak még, a teljes belső megújítására 2021 decemberében biztosított 5 milliárd forintot a kormány.

A Kútvölgyi Kórház 7 emeletén:

250 új betegágy befogadására alkalmas kórtermet,

5 új műtőt és endoszkópos labort alakítanak ki.

Megújulnak az orvosi szobák és az ápolók pihenőterei.

Új, kulturált közösségi tereket jönnek majd létre a betegek számára.

Mindennek eredményeként 2022 őszétől évente akár 10-12 ezer fekvőbeteg gyógyulhat majd korszerű, 21. századi körülmények között a kívül-belül megújult Kútvölgyi toronyban - írta a politikus.

