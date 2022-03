Szijjártó Péter: zavartalanul jön a földgáz Bulgárián keresztül is

Szijjártó Péter a közösségi oldalára pénteken feltett videóban azt mondta: úgy tűnik, hogy a magyar baloldal továbbra sem tett le arról a céljáról, hogy veszélybe sodorja Magyarországot, hiszen továbbra is azt követeli, hogy szállítsunk fegyvereket a szomszédban zajló háborúba és továbbra is próbálja elbizonytalanítani az ország energiaellátását.

Ezzel szemben - folytatta - a kormány álláspontja egyértelmű: "nem szállítunk fegyvereket az Ukrajnában zajló háborúba, nem sodorjuk veszélybe Magyarországot, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát továbbra is garantáljuk".

Kijelentette: a magyar ellenzék több támogatást kap a "zavarkeltésben" külföldi szereplőktől, a nemzetközi médiumoktól is. Az elmúlt napokban például azt az álhírt keringtették - mondta -, hogy a Bulgárián keresztüli gázszállítások a jövőben nehézségekbe ütköznének a Gazprom és Bulgária vitája miatt. A külügyminiszter ezt álhírnek, hazugságnak nevezte és közölte: beszélt bolgár kollégájával és a Gazprom illetékeseivel is. Hozzátette: a Gazprom kifizette Bulgáriának a szerződés szerint járó tranzitdíjat, nincsen vitás kérdés a Gazprom és Bulgária között a gáztranzit tekintetében, így Magyarország gázellátása továbbra is biztonságban van.

Beszámolt arról, hogy

Délről Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül minden nap szerződés szerint, zavartalanul áramlik a földgáz, napi 10 millió köbméter, és

ütemszerűen érkezik a földgáz Ausztria felől is, naponta 14 millió köbméter. Sőt,

ellentétben a korábbi helyzettel, már Szlovákián keresztül, tehát északról is napi szinten 6 millió és 9 millió köbméter közötti földgáz érkezik szintén oroszországi forrásból.

Nyomatékosította: Magyarország földgázellátása tehát biztosított, az ide irányuló földgázszállítások szerződés szerint, ütemezetten és zavartalanul történnek, és ugyanez a helyzet a kőolajszállítások tekintetében is. Hozzátette:

a kőolaj szerződés szerint érkezik a Barátság kőolajvezetéken naponta 19 ezer és 20 ezer tonna közötti mennyiségben.

"Magyarország energiaellátása tehát biztonságban van, és amíg mi kormányzunk, addig biztonságban is lesz" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a kormány semmilyen olyan európai korlátozó intézkedést nem tud elfogadni, amely Magyarország vagy bármely más európai ország energiaellátásának biztonságát veszélyeztetné.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: hiába követeli a magyar baloldal, hogy szállítsunk fegyvereket, engedjük át a fegyverszállítmányokat Magyarországon, "természetesen mi ezt nem fogjuk megtenni, nem vagyunk hajlandóak kockáztatni Magyarország biztonságát".

Magyarországnak a szomszédban zajló háborúból ki kell maradnia, és amíg ők kormányoznak, addig ki is fog maradni - szögezte le.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor