Épül a csepeli gyalogoshíd - videó

A Clark hajódaru segítségével beemelték az új csepeli gyalogoshíd hetven méter magas és a közel kétszáz tonnás pilonját, írta Facebookon a Budapest Fejlesztési Központ igazgatója.

Vitézy Dávid emlékeztetett: az átkelő a Csepel-sziget és az épülő Budapesti Atlétikai Stadion között hivatott kapcsolatot teremteni. A terveket a Budapest Fejlesztési Központ készíttette el. A Beruházási Ügynökség megrendelésében a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Magyar Építő Zrt. valamint az alvállalkozó és kivitelező Hídépítő Zrt. már elkészült a cölöpök alapozásával a IX. kerületi és a XXI. kerületi Csepeli oldalon, és az Osztószigeten a Clark hajódaruval beemelte a hetven méter magas és a közel kétszáz tonnás pilont.

A műtárgy a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág felett létesül a Kvassay zsilip és a Duna torkolata között. Ezen a szakaszon helyezkedik el az Osztószigetnek nevezett mesterséges sziget, mely a Duna-ágat a zsilip előtt ketté osztja. A híd innen kapta a nevét. Az Atlétikai stadion és a Csepel-szigeten megvalósuló Atlétikai edzőpályával való kapcsolatot gyalogos híd fogja biztosítani.

Az épülő hídról közvetlenül el lehet majd jutni az új 36 hektáros Csepeli közparkba, amelynek előzetes terveit február elején mutattuk be, és része lesz annak a nagyon hosszú gyalogos-kerékpáros tengelynek is, amely néhol kiszélesedve nagyobb zöldfelületeket is tartalmaz. Mindenesetre keresztező gépkocsiforgalom nélkül lehet majd gyalog végighaladni a Duna Arénától Csepelig.

A közel 170 méter hosszú osztószigeti híd (168,9 méter) kéttámaszú, egypilonos, ferdekábeles gyaloghíd lesz, acélszerkezetű merevítőtartókkal és pályalemezzel. A híd átadása 2023. március 31-én esedékes az Atlétikai stadionnal együtt. Megközelítése északi irányból ugyanis csak a stadion területéről lehetséges, amely az átadásig munkaterületnek minősül. Ugyanez a helyzet a déli végen is. Az Atlétikai Szabadtéri Edzőpályák építése miatt ezt a területet is hamarosan lezárják, egészen 2023. márciusáig.

