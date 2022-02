Sokaknak elképzelésük sincs, hová meneküljenek a háború elől – kárpátaljai helyzetkép

Az Ökumenikus Segélyszervezet éjjel-nappal működő segítőponttal támogatja a beregsurányi határátkelő ukrajnai oldalán kilométeres sorokban várakozókat. A határátkelő közelében, Asztélynál (az ukrán oldalon) létrehozott segítőpontot egy használaton kívüli fűtött pavilonban rendezték be, melyet további sátrakkal, illetve a következő napokban mobil mellékhelyiségekkel is kiegészítenek. A ponton meleg teával, szendviccsel, frissítőkkel, takarókkal és alapvető higiéniás cikkekkel segítik a menekülteket, akik sok esetben idősekkel, kisgyerekekkel – gépkocsi nélkül – várakoznak hosszú órákon át a határátlépésre – vázolta a helyzetet Gerevich János.

A segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy

a várakozók között rákos betegek is vannak, akiknek már elfogyott a gyógyszerük, illetve olyanok, akik korábban Magyarországra jártak dialízisre, és most életveszélyben vannak.

Ennek a kérdésnek a megoldásában együtt dolgoznak az ungvári főkonzulátussal, hogy mielőbb megoldódjon a betegek átszállítása a határon. Gerevich János egyetértett abban, hogy az érintettek soronkívüliséget élvezhetnek, de miután nagyon régóta várakoznak az emberek a határnál, körülretekintően kell ezt megszervezni, elkerülendő bármilyen problémát azzal kapcsolatban, hogy valaki előrébb kerül a sorban.

Ami az Ukrajnából elmenekülők úti célját illeti, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője szerint sokak esetében szóba jöhet Lengyelország, ahol mintegy 2 millió ukrán dolgozott korábban, de említhető Olaszország, Portugália, Csehország és a görög szigetek is. Mint mondta, természetes, hogy a korábban külföldön dolgozók próbálják az említett országokba kimenekíteni a családjukat, ugyanakkor, ha a harcok elhúzódnak, meg fognak jelenni (illetve már megjelentek) azok a menekültek is, akiknek igazából sem anyagi eszközük, sem elképzelésük nincs arról, hogy hova is menjenek. Kárpátalján viszont már nem találni szállást, a szállodák és magánházak tele vannak.

Gerevich János megjegyezte,

az ukrán hatóság csak azokat engedi be Kárpátaljára, akiket előtte leellenőriztek.

Elmondása alapján a magyarok közül is sokan elindultak, Beregszász lakossága – a helyi polgármester tájékoztatása szerint – nagy számban csökkent, miközben már az élelmiszerbeszerzéssel is kezdenek gondok lenni, amit a vasárnapi napon megérkezett első humanitárius szállítmánnyal kívánnak majd enyhíteni.

