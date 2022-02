Mire lesz elég a nyugdíjunk? (x)

Az elmúlt időszakban sorra érkeztek a pluszpénzek a nyugdíjas korú lakosság számára, ami jó hír minden családnak. Tudnunk kell azonban, hogy a támogatások bár rövid távon nagy segítséget jelentenek, hosszú távon nem tudnak megoldást nyújtani. Nyugdíjrendszerünk ugyanis olyan rendszerszintű problémával küzd, amelyre még sem hazánkban, sem külföldön nem találtak megoldást.

A társadalmi változások nyomán ugyanis a nyugdíjak összege a jövőben folyamatosan csökkenni fog, és egyre inkább eltávolodik a bérektől. Ez azt jelenti, hogy nyugdíjba vonulni egyenlőt jelent majd a drasztikus életszínvonal-csökkenéssel.

Már a jelenlegi nyugdíjak mértéke is távol áll attól, hogy anyagilag gondtalan idős éveket biztosíthasson, sőt: rengeteg nyugdíjas küzd megélhetési problémával. A jó hír az, hogyha tisztában vagyunk mindezzel, felkészülhetünk a várható helyzetre.

Mire elég ma az átlagnyugdíj?

Az átlagnyugdíj összege 2022 januárjától 160.960 forint. Ennél persze sokaknak magasabb, míg másoknak alacsonyabb állami juttatás jár. Hazánkban a kétmillió nyugdíjas közül a legtöbben 100.000 és 150.000 forint közötti összegben részesülnek. Vajon hogyan lehet ebből megélni?

A nyugdijmaskeppen.hu szakértői csapata a Központi Statisztikai Hivatal adatainak segítségével kiszámolta, mire elég ez az igencsak karcsú összeg. Egy ilyen nagyságrendű juttatás birtokában a nyugdíjasok nagyságrendileg havi 38.000 forintot tudnak élelmiszerre költeni, a lakhatásra és rezsire havi 27.000 forint jut, az egészségügyi kiadásokra pedig havonta 12.000 forint.

Ez elkeserítően kevés, és nagy eséllyel nem is elegendő, hiszen bár idős éveinkre átalakulnak a fogyasztási szokásaink, a kiadások nem minden kategóriában mérséklődnek: a rezsit ugyanúgy fizetni kell, az egészségügyi költségek pedig még növekednek is. Ráadásul bármikor jelentkezhetnek váratlan háztartási kiadások is, amelyeket már gyakorlatilag lehetetlen fedezni ilyen alacsony havi juttatásból.

Mekkora lesz a nyugdíjunk 20 év múlva?

A szakértők szerint a mai nyugdíjak a jövőben szép emléknek fognak számítani. Jelenleg ugyanis nagyjából a nettó jövedelem 60–70 százalékára számíthatunk nyugdíjként, 20 év múlva azonban ez az arány már csak 30–40 százalék lesz.

Vagyis ha ma 400.000 forint a nettó fizetésünk, akkor húsz év múlva – mai értéken számolva – 160.000 forint körüli nyugdíjra számíthatunk. Azaz a számlánkra havonta 240.000 forinttal kevesebb érkezik majd, mint a fizetésünk. És hogy ez mennyire biztos?

Sajnos szinte teljesen. A nyugdíjszakértők maradéktalanul egyetértenek abban, hogy egy ilyen mértékű csökkenés elkerülhetetlen. Az állam ugyanis abból a közös kasszából osztja szét a nyugdíjakat, amelyekbe az egyre csökkenő népességszám miatt egyre kevesebb pénz érkezik. Ezt az összeget pedig egyre több nyugdíjas közt kell szétosztania.

A kettős hatás feloldhatatlan helyzetet teremt, amelyet az állam csupán a nyugdíjak összegének csökkentésével és a nyugdíjkorhatár emelésével tud valamennyire enyhíteni. Így létrejöhet az a helyzet, hogy a lakosság egy részének – főként az alacsonyabb jövedelműeknek, vállalkozóknak – a nyugdíja olyan alacsony lesz, hogy nélkülözniük kell majd idős éveikben.

Tekintélyes összeget kell összegyűjtenünk, ha el szeretnénk kerülni a nélkülözést

Mindez már előre tudható: nem hiába hívják fel a figyelmet a szakértők a közelgő veszélyre, és nem hiába népszerűsítik az állami támogatások a nyugdíjcélú megtakarításokat. Az állami juttatás 20 év múlva már egész biztosan nem lesz elegendő a kiadásaink fedezésére – nekünk kell tehát előteremtenünk azt a pénzt, amellyel majd kipótoljuk a kapott nyugdíjat.

Ez ráadásul igen tekintélyes összeg, hiszen hónapról hónapra ki kell majd egészítenünk az állami juttatást. Méghozzá igen jelentősen: tulajdonképpen jelenlegi keresetünk 60–70 százalékának megfelelő összeggel, hiszen ennyivel kapunk majd kevesebbet havonta a nyugdíjba vonulásunk után.

Még nem késő lépni: vannak lehetőségek, amelyekkel akár az élménydús nyugdíjas évek is megteremthetők

Idejekorán el kell hát kezdenünk takarékoskodni, ha elő szeretnénk teremteni azt az összeget, amely elegendő lesz nyugdíjunk kiegészítésére. Minél hosszabb idő áll erre rendelkezésünkre, annál kevesebbet kell félretennünk egy-egy hónapban.

Természetesen ha magunkra lennénk hagyva ebben a kérdésben, akkor jóval nehezebb dolgunk lenne. Hiszen csak ha 100.000 forintot szeretnénk “adni magunknak” havi juttatásként a nyugdíjunk mellé, 20 éves időtávlattal számolva 24 millió forintot kellene összegyűjtenünk.

Ekkora összeget havi megtakarításokkal igencsak nehéz előteremteni. Vannak azonban olyan pénzügyi termékek, amelyek segítik célunk megvalósítását, ráadásul állami támogatásban is részesülnek.

A nyugdíj-előtakarékossági konstrukciók keretében az általunk félretett összegek befektetésre kerülnek. A hozamoknak és az évente 100-150.000 forintos állami támogatásnak köszönhetően így már havonta néhány ezer forintos befizetéssel is elérhető egy akkora összeg, amely elegendő lehet a gondtalan nyugdíjas évekhez.

A megoldás három lépcsője: elfogadás, választás, döntés

Nem kell tehát riasztóan sok pénzt nélkülöznünk egy-egy hónapban annak érdekében, hogy nyugdíjunkat majd ki tudjuk egészíteni. Csupán időben kell elkezdenünk a takarékoskodást. A legnagyobb kárt okozó hozzáállás ugyanis a halogatás, a „majd megoldódik valahogy”, az „addigra úgyis kitalálnak valamit” önámító várakozás.

A megoldás első lépése tehát az elfogadás: el kell fogadnunk, hogy leendő nyugdíjunk oroszlánrészét nekünk magunknak kell előteremtenünk. Ha ezt megtettük, akkor már azzal is tisztában vagyunk, hogy nem szabad várnunk. Meg kell ismerkednünk a rendelkezésünkre álló nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségekkel.

Egy megfelelő konstrukcióval ugyanis megteremthetjük nyugdíjas éveink pénzügyi biztonságát. Ebben is kérhetünk segítséget: független pénzügyi szakértők díjmentesen felmérik igényeinket, és kiválasztják a számunkra legjobb eredményeket biztosító megoldást.

Ha pedig megtaláltuk a számunkra alkalmas megtakarítási formát, már csak a döntés és elköteleződés hiányzik ahhoz, hogy egyenes út vezessen a gondtalan nyugdíjas évekig.

Nyitókép: Freepik