Orbán Viktor: háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség

Háborús helyzetben stratégiai nyugalomra van szükség – jelentette ki a miniszterelnök az M1 aktuális csatornáján, ahol azt meggyőződését is megerősítette, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból.

A kormányfő az 1999-es délszláv háborúra, és a 2015-ös krími konfliktusra emlékeztetve hangsúlyozta: most és a korábbi helyzetekben is az volt a magyar álláspont, hogy Magyarországnak ebből a háborúból, ebből a fegyveres konfliktusból ki kell maradnia és erre kell összpontosítani az erőfeszítéseket.

Úgy értékelt: amikor háború van, akkor zűrzavar lesz, és ideges, kapkodó, gyors lépéseket sürgető helyzet alakul ki. "Nagyon fontos, hogy egy olyan ország, amely a háborús térséghez közel van – Magyarország, az szomszédos ország – ott ne következzen be. Ezt úgy hívjuk, hogy

stratégiai nyugalom. Most arra van szükség"

– fogalmazott.

Kijelentette: óvakodni kell minden átgondolatlan, gyorsan meghozott döntéstől, esetleg népszerűnek hangzó, de következményeikben fel nem mért követeléstől és kezdeményezéstől. Ilyennek nevezte például azt, amit szerinte a magyar baloldal kér, hogy Magyarország küldjön katonákat a háborús övezetbe. Ez nélkülözi a stratégiai türelem és a stratégiai nyugalom erényét – értékelt.

Úgy vélte: erre nincsen semmi szükség, mint ahogy azt sem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket küldjön ebbe a térségbe. Hozzátette: szomszédos országban vagyunk, és azokkal a fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat.

Orbán Viktor kiemelte: minden órában azzal foglalkoznak, hogy melyek azok a döntések, amelyek Magyarország és a magyarság érdekeit szolgálják. A Paks 2 beruházás esetleges leállításával kapcsolatban azt mondta, hogy ezt ki kell hagyni a szankciós kérdésekből, mert különben Magyarország fogja megfizetni az árát. Mérlegelik azt is, hogy melyek azok a szankciók, például energaipolitikai szankciók, amelyek károsan érintenék a magyar embereket.

Háború van, de ebben a helyzetben is Magyarország, a magyar emberek érdekei az elsők – jelentette ki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy információs háború zajlik. Ekkor a szavaknak súlya van – emelte ki Orbán Viktor, megjegyezve, hogy dezinformációval is számolni kell.

Cikkünket hamarosan bővítjük.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher