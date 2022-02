Vitézy Dávid: nem a BKF „töketlenkedik”

Ahogyan arról beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés a szerdai napon a többi között döntött arról, hogy a Lánchídhoz és a budai váralagúthoz kapcsolódó közterületek – Clark Ádám tér, Széchenyi tér, Eötvös tér – rekonstrukciójának tervezési feladataira 300,7 millió forintot biztosít úgy, hogy részben a Városháza iroda felújításából csoportosítottak át erre a feladatra. A tervek várhatóan 2023. január végéig elkészülnek majd.

A fentiekkel kapcsolatosan Vitézy Dávid közösségi oldalán azt írja: a Széchenyi István tér megújításának részletes tervezése máig nem történt meg, bár már a Lánchíd felújítása kapcsán és a rakparti tervpályázat kapcsán is napirenden volt az ügy. A beruházást annak felgyorsítása érdekében a kormány 2021 májusában átvállalta a fővárostól, azonban az elmúlt 11 hónapban a tervezés a főváros hibájából nem tudott megindulni – teszi hozzá.

„A főváros vezetése, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes ennek ellenére minden alapot nélkülözően ma (szerdán – szerk. megj.) a BFK-t hibáztatta a késedelem miatt a közgyűlési pulpitusról leszólva, méltatlan stílusban, a BFK »töketlenkedésére« hivatkozva. Bár lenne rá ok, nem szoktam a fővárost vagy vezetőit hasonló jelzőkkel illetni” – fogalmaz a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Vitézy Dávid hozzáteszi: jól mutatja azt, hogy nem „töketlenkednek”, hogy a másik ugyanekkor átvállalt Közraktár utca–Salkaházi Sára rakpart szakaszon az új közbeszerzési eljárást a BFK kiírta, folyamatban van, a finanszírozására támogatási szerződéssel rendelkeznek és a tervezés idén tavasszal megkezdődik. Szerinte ebből is látszik, hogy a szándék és képesség náluk megvan és megvolt, és hogy a BFK mindent megtett azért, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) döntése szerint a kormány által átvett feladatot a Széchenyi István tér esetében is elvégezze. „nem rajtunk múlt, hogy ebben az elmúlt 11 hónapban nem tudtunk sikerrel járni.”

„Örülünk, hogy a Széchenyi István tér tervezése most fővárosi forrásokból megindulhat, ahogy a korábban szintén viták tárgyát képező trolik beszerzésére és a CAF-villamosok újabb vonalakon való közlekedtetése kapcsán is hirtelen meglett az eddig hiányzó fővárosi forrás” – fűzi hozzá a BKF vezérigazgatója, aki szerint egyenesebb lett volna a városvezetésnek azt mondania, hogy annyival jobban teljesülnek a vártnál az iparűzési adóbevételek, hogy saját forrásból is meg tudják csinálni, nincs szükség már a kormány támogatására és a BFK segítségére – fogalmazott a bejegyzésében Vitézy Dávid, arra is részletesen kitérve, hogy mi is történt az elmúlt 11 hónapban.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre