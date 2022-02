Orbán Viktor: Magyarország elítéli Oroszország katonai fellépését – a nap hírei

Az Infostart ukrajnai háborúval kapcsolatos cikkeit itt találja.

Hadműveletet indított csütörtök hajnalban Oroszország Ukrajna ellen. Vlagyimir Putyin elnök a Moszkva-barát, szakadár területek lakosságának védelmével indokolta a lépést. Kijev megszakította diplomáciai kapcsolatait Oroszországgal és hadiállapotot hirdetett ki. A legutóbbi hírek szerint már több mint 200 támadást hajtottak végre ukrán területen az oroszok, a harcok folyamatosan zajlanak az ország szinte minden területén. Az orosz csapatok elfoglalták az egykori csernobili atomerőművet. Kijevben éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, az ukrán hatóságok attól tartanak, hogy az orosz légierő elkezdheti bombázni az ukrán fővárost.

Elítélte a Nyugat az Ukrajna ellen indított orosz támadást és újabb szigorú szankciókat helyezett kilátásba. Az Európai Unió csütörtökön, a NATO pénteken tart rendkívüli tanácskozást. A vezető ipari nagyhatalmakat tömörítő G7 csoport online tanácskozása után a katonák kivonását követelte Oroszországtól. Közölték, hogy Moszkvával szemben szigorú és összehangolt gazdasági és pénzügyi szankciókat terjesztenek elő.

Az eddiginél szigorúbb szankciókat jelentett be Oroszország ellen az amerikai elnök az Ukrajna elleni invázió miatt. Joe Biden szerint kizárólag az orosz elnök viseli felelősséget az Ukrajna elleni támadásért. Az amerikai elnök közölte, hogy a szankciók további négy orosz bankot érintenek majd, köztük a VTB-t, az ország második legnagyobb bankját. Emellett korlátozzák Oroszország azon képességét, hogy dollárban, euróban, fontban és jenben kereskedjen.

A brit kormány vagyonbefagyasztással és kereskedelmi tilalommal sújtja az összes orosz nagyvállalatot - jelentette be a miniszterelnök. Boris Johnson közölte azt is, hogy kitiltják Nagy-Britanniából az Aeroflot orosz légitársaságot. A brit kormányfő bejelentette: London teljes mértékben elzárja a brit pénzügyi rendszert az orosz bankok elől. Hangsúlyozta, hogy a brit pénzügyi szolgáltatási piac messze a legnagyobb egész Európában.

Magyarország európai és NATO-szövetségeseivel együtt elítéli Oroszország katonai fellépését Ukrajna ellen – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a nemzetbiztonsági operatív törzs ülése után megerősítette, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a konfliktusból, és erre hivatkozva elutasította az ellenzék javaslatait, hogy Magyarország fegyverek szállításával támogassa Ukrajnát.

Nyugalomra int a Magyar Honvédség, amely azt hangsúlyozza, hogy Magyarországon nincs háborús helyzet. A Facebookon azt írták, hogy a magyar lakosság jelenleg nincs közvetlen veszélyben, az emberek mindennapi életét a mostani helyzet nem befolyásolja. A honvédelmi tárcához az elmúlt időszakban számtalan állampolgári megkeresés érkezett a keleti országrészben tapasztalható katonai járműmozgások, a légtérben megjelenő helikopterek és Gripenek miatt.

Ukrajnában 191, Oroszországban 54 magyar állampolgár regisztrált konzuli védelemre az ukrajnai háború kitörése óta – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, hogy Ukrajnából jelenleg nem lehetséges az evakuálás, az ország légterét lezárták. A Wizzair 4 gépe rekedt ott, a személyzet tagjai között nincsenek magyarok. Kijevből közúton sem lehetséges kijutni jelenleg. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a nagykövetség teljes létszámmal működik.

A Fővárosi Operatív Törzs elkezdte annak felmérését, milyen feladatok hárulnak a fővárosra az ukrajnai háború miatt kialakuló menekülthelyzet kezelésében – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, hogy Budapest része annak a nemzetközi együttműködésnek, amely elítéli az orosz agressziót, és kiáll Kijev mellett, ezért kitűzték az ukrán nemzeti zászlót a Városházára. Az Egyesült Ellenzék pártjai az orosz nagykövetség előtti esti tüntetésen elítélték az oroszok által indított háborút, és kiálltak Ukrajna, valamint a kárpátaljai magyarok mellett.

Több magyarországi segélyszervezet is adománygyűjtést hirdetett az ukrajnai helyzet miatt bajbajutottak megsegítésére az orosz hadműveletek után. A Magyar Vöröskereszt országos adománygyűjtést hirdet. A Baptista Szeretetszolgálat tartós élelmiszereket, ivóvizet, alapvető higiéniai termékeket és téli ruházatot csoportosított át a mátészalkai raktárbázisba, kárpátaljai partnereinek 3,5 millió forint gyorssegélyt juttat el. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is segítő akciót indít a kárpátaljai területekre érkező menekültek támogatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet is azt írta: készen áll bekapcsolódni a Nyugat-Ukrajnába érkező belső menekültek ellátásába.