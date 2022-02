Varga-Damm Andrea is elindul Óbudán, már három ellenzéki jelölt van

A közösségi oldalán jelentette be Varga-Damm Andrea volt jobbikos, jelenlegi független országgyűlési képviselő, hogy Budapest III. kerületében, a 10. számú egyéni választókerületben indul az április 3-i országgyűlési választáson.

A politikus 2015-ben és 2018-ban még Veszprém megye 1. számú egyéni választókerületében indult a Jobbik jelöltjeként, és négy éve a párt listájáról került be a parlamentbe. 2020. május 27-én kilépett a Jobbik parlamenti frakciójából, és független országgyűlési képviselőjeként folytatta. Majd tavaly májusban megalapította a ReforMerek pártot, amelynek a tervek szerint ő lesz a párt miniszterelnök-jelöltje.

Varga-Damm Andrea a bejelentéskor „szűkebb pátriájának” nevezte a kerületet, amelyet szerinte elhanyagoltak a pártok, ezért úgy döntött: nem engedi, hogy pártmutyik emberei képviseljék a térséget. Népképviselőként tekint magára, és szerinte az esélyeit az is növeli, hogy „a körzet az összellenzék széttartásának is az emblémája”.

A választókerületben így már négy jelölt ismert, Bús Balázs, a Fidesz jelöltje, volt polgármester mellett három ellenzéki politikus is elindul. Az előválasztáson ellenfél nélkül győzött Szabó Tímea, a PM társelnöke, a térség jelenlegi országgyűlési képviselője, de egy DK-ból kilépett helyi politikus, Rózsa László Péter is bejelentette már indulási szándékát a Valódi Demokrata Párt nevű új pártja színeiben. Most hozzájuk csatlakozik Varga-Damm Andrea és a ReforMerek.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd