Regisztrációköteles lehet a vérnyomásmérő árusítása

Egy jogszabály-módosítási javaslat most kötelező regisztrációhoz kötné az orvosi készülékek forgalmazását. Nemcsak a vérnyomásmérő, hanem a vércukormérő, és az összes többi orvostechnikai eszköz árusítását is. Ez egy korábbi uniós rendelet miatt szükséges – hangzik el az ATV riportjában. Az adatok az országos gyógyszerészeti intézet által fenntartott Nemzeti Orvostechnikai Regiszterbe kerülnének. A rendszer már februárban élesedett volna, a szakmai szervezetek lobbija azonban ezt a nyárra tolta – teszik hozzá.

A csatorna több gyógyszertárat is megkeresett, de senki nem akart nyilatkozni. Csak annyit közöltek a módosítás kapcsán, hogy az nemcsak plusz adminisztrációt, hanem plusz anyagi terhet is ró rájuk, így félő, hogy további termékkörök már nem kerülnek majd be a jövőbeni kínálatukba.

Miközben a gyógyászati segédeszközök piacán egyébként is egyre több az olyan eszköz, ami jelenleg nehezen elérhető – teszi hozzá az ATV. „Ahol nagyon kritikus a helyzet, az elsősorban az inkontincencia ellátás termékei, […] ez körülbelül országosan 200 ezer embert érint” – nyilatkozta Rásky László, a Orvostechnikai Szövetség főtitkára, aki sürgős és széles körű beavatkozást tartana szükségesnek.

Több ezer terméknek van ugyanis hatósági ára, ami csaknem két évtizede nem változott.

A szervezet szerdán az Emmi-vel is tárgyalt. A szaktárca szóbeli ígéretet tett azoknak a termékeknek a beszerzésére, amelyekhez már most sem lehet hozzájutni a közfinanszírozott ár alatt.

Nyitókép: Nico De Pasquale Photography/Getty Images