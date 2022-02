Szállodaként újul meg a régóta üresen álló szabadidőközpont – látványtervek

Nemzetközi szállodalánc tagjaként újul meg a régóta üresen álló Almássy téri szabadidőközpont. A fejlesztést az Almássy Invest Zrt. végzi, amely 2020-ban vette birtokba az akkor már több mint egy évtizede elhanyagoltan álló épületet azzal a szándékkal, hogy új funkciót találjanak számára. A napokban építési engedélyt kapott terveket a LAB5 építésziroda jegyzi, az előzetes vázlatterveket, a fejlesztési koncepciót pedig az SABDC készítette – olvasható az epiteszforum.hu oldalán.

A beruházással kapcsolatban Sütő András projektvezető a következőket árulta el: megmarad a nagy, reprezentatív belső átrium, hátul készül egy új belső udvar, a Szövetség utca felé egy parkolóházat nyitnak, az épület homlokzata pedig teljesen megújul. Az Almássy tér felé egy nyitott üvegportált és egy új lépcsőt alakítanak ki, ami összeköti a 135 szobás szálloda hallját a térrel. LAB5/építészfórum

Sütő András jelezte, aktív párbeszédet folytattak az épület erdeti tevezőjével, Hoffmann Évával, valamint a hajdani statikussal, Zámbó Ernővel is. A belsőépítészeti kialakításért felelős Somogyi Pál és Rajk László munkáját is figyelembe véve a jövőben is cél az épület progresszív karakterének fenntartása – olvasható.

A ház az akkoriban újdonságot jelentő zsalusüllyesztéses technológiával épült, helyben készült kazettás födémszerkezetét és az oszloprendet kívülről-belülről szeretnék továbbra is láttatni, mivel ez határozza meg fő karakterét.

A tetőre és a homlokzatra is növényeket terveznek telepíteni, mindemellett az is cél, hogy a térnek az a sarka, ahol az épület áll, megújuljon, fásítással és új köztéri lehetőségekkel.

Nyitókép: LAB5/építészfórum