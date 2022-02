Megváltozik a parkolási rend vidéken, Budapest még kivár

Elsőként Pécs önkormányzata változtat az évek óta fennálló országos renden, miszerint a fizetős parkolóhelyeket ingyen használhatják a zöld rendszámos autók várostól függetlenül. Valószínűleg a nyártól megszűnik ez a rendszer – írja a vezess.hu.

A városvezetés döntése értelmében két részre bontják a zöld rendszámos autókat a parkolási kedvezmények szempontjából: a tisztán elektromosok továbbra is ingyen használhatják a város fizetős helyeit, a plug-in hibridek tulajdonosainak azonban fizetni kell a jövőben.

A portál emlékeztet: 2016-ban vezették be a “világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát” a környezetkímélő gépkocsik számára. A jelentős – nem csak parkolási – kedvezményekkel járó azonosítót a villanyautók és a 25 kilométert kizárólag elektromos hajtással megtenni képes plug-in hibridek viselhetik, utóbbiak régóta komoly viták tárgyai. Ezek között ugyanis számos olyan nagy teljesítményű személyautó is található, amelyek belsőégésű motorja lemerült akkumulátor mellett akár rendkívül magas fogyasztást is produkálhat, elégetve akár 10-15-20 liter benzint a városi használat alatt. Jelenleg 40 ezer zöld rendszámos autó fut a hazai utakon, ebből körülbelül 18 ezer a tisztán elektromos hajtású villanyautó.

Az új szabályozás elkészült Pécsen, de a vészhelyzetre vonatkozó kormányzati döntés miatt június 30-ig nem lehet módosítani semmilyen díjfizetést érintő helyi rendelkezést az önkormányzatoknak. Nem jár majd automatikusan senki autójának az ingyen hely, regisztrálni kell a városüzemeltetési cégnél, akinek bent van a rendszáma az adatbázisukban, annak nincs több teendője. Plug-in hibridek és hatótávnövelős benzinmotorral felszerelt autók jelentkezését viszont nem fogadják. A regisztrációt májustól nyitják meg.

Aki az ország más pontjáról, regisztráció nélkül érkezik majd, mikuláscsomagot kap, de ebben nem büntetés lesz, hanem a leírása annak, hogyan tudja tárgytalanná tenni a bírságot.

Nem Pécs az egyetlen vidéki nagyváros, ahol 2022-ben változik a parkolás rendje,ugyanez lesz a helyzet Miskolcon is. Jelenleg a borsodi megyeszékhelyen is a vészhelyzet végére várnak.

Szombathelyen is felmerült már az ötlet, a hosszú távú cél, hogy a tisztán elektromos autók parkolhassanak csak ingyenesen a fizető parkolókban, a decemberi közgyűlésen módosították is a helyi rendeletet a belváros levegőjének tisztábbá tétele érdekében. Bevezették a városközponttól távolabb eső, 2-es (sárga), valamint a 3-as (zöld) díjzónában a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását, viszont a legbelső, 1-es (piros) övezetben megszüntettük az eddigi kedvezményes parkolóbérlet-vásárlási lehetőséget.

Kecskeméten megpróbálják szétválasztani a környezetet kímélő személyautókat a többségtől. Amellett, hogy az elektromosok díjmentesen parkolhatnak, “a hibrid gépkocsik parkolóbérlet vásárlása esetén 75 százalékos kedvezményben részesülnek”.

Egerben, Székesfehérváron és Debrecenben egyelőre nem változtatnak.

Lakosságarányosan is messze a fővárosban közlekedik a legtöbb zöld rendszámos autó, de az egységes parkolási rendszer bevezetése nélkül a zöld rendszámos autók ügyét sem tudják rendezni.

“Az elektromos autók parkolása nem választható el az egységes parkolási rendszert célzó nagyobb csomagtól, így az intézkedések is együtt határozhatók meg, hiszen a témák összefüggnek. Ráadásul a tárgyi témák jelentősen érintettek a kormányzati rendelkezések által is, így jelenleg jogilag nincs is lehetőség a kérdésben változtatásra” – közölta a Főpolgármesteri Hivatal.

Nyitókép: Máthé Zoltán